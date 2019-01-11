Российский фильм попал в главный конкурс Роттердамского кинофестиваля

В основную конкурсную программу 48-го Международного Роттердамского кинофестиваля попал дебютный полнометражный фильм Григория Добрыгина «Sheena667». Там же состоится его мировая премьера.

Режиссер рассказывает, что действие картины происходит в наши дни в Вышнем Волочке, где вечно снег и туманы, а дороги разбиты. Главным героям, паре Ольги и Вадима, за тридцать. Они владеют автосервисом на окраине города и любят друг друга. Но потом в их жизнь вторгается интернет.

В главных ролях снялись Юлия Пересильд и Владимир Свирский. Также в фильме снимались американка Джордан Роуз Фрай, российская актриса Надежда Маркина и другие.

«Sheena667» — первый за последние пять лет фильм из России, отобранный на конкурс. Последним участником Роттердамского кинофестиваля от страны был «Комбинат "Надежда"» Натальи Мещаниновой в 2014 году.

Фестиваль пройдет с 23 января по 3 февраля. Режиссер и продюсер фильма-победителя получать главный приз — Tiger Award, а также разделят между собой 40 000 евро.