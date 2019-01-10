Семейная драма с Тимоти Шаламе и Стивом Каррелом «Красивый мальчик», заключительная часть трилогии М.Найта Шьямалана «Стекло», а также новый фильм Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун и Рэйчел Вайс – «Собака.ru» cобрала лучшие картины, которые выходят в прокат в январе.

«Т-34» Смотреть трейлер



Кажется, год Александра Петрова в российском кино продолжится и в 2019-м. В прокат выходит фильм, в котором актер играет героического военного Ивушкина, который с товарищами на «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам. Уже идет

«Снежная Королева: Зазеркалье» Смотреть трейлер



Анимационный конкурент франшизы про «Трех богатырей». Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Чтобы очистить мир от волшебства, он заточает всех обладателей магических способностей в Зазеркалье. Не дать сказке навсегда исчезнуть предстоит Герде. Уже идет

«1+1: Голливудская история» / The Upside Смотреть трейлер



Американская версия французского комедийного хита «1+1», основанного на реальных событиях. Сюжетная линия осталась прежней, а главный бонус голливудского прочтения – Николь Кидман в роли правой руки миллиардера, не ладящей с его новым помощником – лишенном родительских прав чернокожим экс-преступником. С 10 января

«Крид 2» / Creed II Смотреть трейлер



Восьмая часть истории про боксера Рокки Бальбоа. Впрочем, герой Сильвестра Сталлоне теперь не выходит на ринг сам, а тренирует молодых и амбициозных спортсменов. С 10 января

«Начни сначала» / Second Act Смотреть трейлер



Жизнеутверждающая мелодрама с Дженнифер Лопес. Ее героиня Майя преодолевает синдром самозванца с помощью фальшивого резюме – так ее принимают на работу в большую корпорацию. С 10 января

«Черная полоса» / Fleuve noir Смотреть трейлер Детективный триллер с Венсаном Касселем и Роменом Дюрисом. Комиссар расследует дело об исчезновении подростка. Подозрительными ему начинают казаться все: от матери и немногословного отца ребенка до школьного учителя, вызвавшегося помочь в поисках. С 10 января

«Путь домой» / A Dog's Way Home Смотреть трейлер



Трогательная семейная мелодрама о потерявшейся собаке Белле, которая ищет путь домой к любимому хозяину, переживая множество приключений: от дружбы с рысью до спасения людей под снежными завалами. С 10 января

«Стекло» / Glass Смотреть трейлер Фильм – место встречи героев трилогии М.Найта Шьямалана: похитителя с множественным расстройством личности (Джеймс МакЭвой из «Сплита»), уцелевшего при крушении поезда (Брюс Уиллис из «Неуязвимого»), а также злодея с хрупкими костями Мистер Стекло (также появляющийся в «Неуязвимом» Сэмюэл Л. Джексон). Все плохие парни оказываются в одной психиатрической лечебнице. С 17 января

«Пышка» / Dumplin Смотреть трейлер Бодипозитивная комедия с Дженнифер Энистон. Пухленькая дочь-подросток бывшей королевы красоты участвует из протеста в конкурсе, который когда-то выиграла ее мать, и тем самым затевает плюс-сайз революцию. С 17 января

«Две королевы» / Mary Queen of Scots Смотреть трейлер Новая версия взаимоотношений и соперничества Марии Стюарт и Елизаветы I, ради которой красавицы Сирша Ронан и Марго Робби перекрасили волосы в рыжий цвет. За основу костюмной драмы был взят роман британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии». С 17 января

«Наше время» / Nuestro tiempo Смотреть трейлер Драма мексиканца Карлоса Рейгадаса в этом году участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Брак известного поэта Хуана и его жена переживают трудные времена, когда на их ранчо появляется объездчик лошадей Фил. С 17 января

«Море соблазна» / Serenity Смотреть трейлер Снятый на Маврикии триллер сценариста «Табу» и «Острых козырьков» Стивена Найта с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй. Жители таинственного острова знают все – даже то, что кто-то из них задумал совершить убийство. С 24 января

«Холмс & Ватсон» / Holmes & Watson Смотреть трейлер Комедия основана на скетче из передачи Saturday Night Live, в котором Уилл Фаррелл сыграл знаменитого британского сыщика Шерлока Холмса. В полном метре вместе с доктором Ватсоном (Джон Си Райли) ему предстоит спасти Королеву от профессора Мориарти (Рэйф Файнс). С 24 января

«Зеленая книга» / Green Book Смотреть трейлер Драмеди с Вигго Мортенсеном и Махершалом Али от режиссера «Тупой и еще тупее» и «Я, снова я и Ирэн» Питера Фаррелли. Гениальный пианист-афроамериканец нанимает водителем белокожего вышибалу, чтобы тот сопровождал его в туре по южным штатам. С 24 января

«Красивый мальчик» / Beautiful Boy Смотреть трейлер Решенная в приглушенных тонах, как картины фламандцев, лента о разрушительной силе наркозависимости бельгийца Феликса ван Грунингена, вероятно, принесет номинации на «Оскар» и экранному «отцу» Стиву Каррелу, и «сыну» — Тимоти Шаламе. С 24 января

«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители» Смотреть трейлер В сиквеле комедии с Александром Реввой в главной роли его герою – аферисту Саше Рубенштейну – предстоит с командой пенсионеров отомстить олигарху, из-за которого обанкротился банк с их накоплениями. С 24 января

«Девочка» / Girl Смотреть трейлер Режиссерский дебют бельгийского режиссера Люкаса Донта, откровенно и вместе с тем деликатно рассказывающий о трансгендерном переходе. 15-летняя Лара, чтобы стать профессиональной балериной, до изнурения занимается, одновременно проходя через важнейший этап подростковой жизни. Будучи рожденной мальчиком, она начинает принимать гормоны, а до желанной перемены пола, то есть до совершеннолетия, – еще целых три года. С 24 января

«Спасти Ленинград» Смотреть трейлер Главные роли в камерной военной драме (несмотря на размах, все действие происходит на корабле) сыграли дочь актрисы и депутата Анастасии Мельниковой Мария и внук Андрея Миронова – Андрей Миронов-Удалов. Старт проката приурочили к Дню полного снятия блокады Ленинграда. С 27 января

«Русский Бес» Смотреть трейлер Режиссер-легенда 1990-х Григорий Константинопольский виртуозно крестит «Американского психопата» в православие, добавляя к по-тарантиновски утрированным литрам крови экспортную русскую духовность в духе «Бесов» Достоевского. За что и получил приз «Кинотавра» за лучшую режиссуру. С 31 января

«Фаворитка» / The Favourite Смотреть трейлер В новой картине Йоргоса Лантимоса («Лобстер» и «Убийство священного оленя») за любовь Королевы Анна Стюарт (Оливия Колман) борется ее фаворитка Сара, герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс), со своей сестрой – Эбигейл (Эмма Стоун). С 31 января

«Белый парень Рик» / White Boy Rick Смотреть трейлер Основанная на реальных событиях история Ричарда Вэрша-младшего (Ричи Мерритт). В 1980-х годах он стал самым юным драгдилером (в 15 лет!), которого приговорили к пожизненному сроку. Его отца играет Мэттью МакКонахи. С 31 января

«Месть Лиззи Борден» / Lizzie Смотреть трейлер Одно из самых известных и невероятных дел в истории американской криминалистики. 4 августа 1892 года в усадьбе состоятельной семьи Борден служанка обнаружила изуродованные и окровавленные тела главы семейства и его жены. Кто-то нанес супружеской паре десятки зверских ударов топором. В версии, что могло произойти на самом деле, сыграли Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи. С 31 января