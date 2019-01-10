От «Красивого мальчика» до «Стекла»: 23 лучших фильм января 2019 года
Семейная драма с Тимоти Шаламе и Стивом Каррелом «Красивый мальчик», заключительная часть трилогии М.Найта Шьямалана «Стекло», а также новый фильм Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун и Рэйчел Вайс – «Собака.ru» cобрала лучшие картины, которые выходят в прокат в январе.
«Т-34»
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Кажется, год Александра Петрова в российском кино продолжится и в 2019-м. В прокат выходит фильм, в котором актер играет героического военного Ивушкина, который с товарищами на «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам.
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«Снежная Королева: Зазеркалье»
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Анимационный конкурент франшизы про «Трех богатырей». Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Чтобы очистить мир от волшебства, он заточает всех обладателей магических способностей в Зазеркалье. Не дать сказке навсегда исчезнуть предстоит Герде.
Уже идет
«1+1: Голливудская история» / The Upside
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Американская версия французского комедийного хита «1+1», основанного на реальных событиях. Сюжетная линия осталась прежней, а главный бонус голливудского прочтения – Николь Кидман в роли правой руки миллиардера, не ладящей с его новым помощником – лишенном родительских прав чернокожим экс-преступником.
С 10 января
«Крид 2» / Creed II
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Восьмая часть истории про боксера Рокки Бальбоа. Впрочем, герой Сильвестра Сталлоне теперь не выходит на ринг сам, а тренирует молодых и амбициозных спортсменов.
С 10 января
«Начни сначала» / Second Act
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Жизнеутверждающая мелодрама с Дженнифер Лопес. Ее героиня Майя преодолевает синдром самозванца с помощью фальшивого резюме – так ее принимают на работу в большую корпорацию.
С 10 января
«Черная полоса» / Fleuve noir
Детективный триллер с Венсаном Касселем и Роменом Дюрисом. Комиссар расследует дело об исчезновении подростка. Подозрительными ему начинают казаться все: от матери и немногословного отца ребенка до школьного учителя, вызвавшегося помочь в поисках.
С 10 января
«Путь домой» / A Dog's Way Home
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Трогательная семейная мелодрама о потерявшейся собаке Белле, которая ищет путь домой к любимому хозяину, переживая множество приключений: от дружбы с рысью до спасения людей под снежными завалами.
С 10 января
«Стекло» / Glass
Фильм – место встречи героев трилогии М.Найта Шьямалана: похитителя с множественным расстройством личности (Джеймс МакЭвой из «Сплита»), уцелевшего при крушении поезда (Брюс Уиллис из «Неуязвимого»), а также злодея с хрупкими костями Мистер Стекло (также появляющийся в «Неуязвимом» Сэмюэл Л. Джексон). Все плохие парни оказываются в одной психиатрической лечебнице.
С 17 января
«Пышка» / Dumplin
Бодипозитивная комедия с Дженнифер Энистон. Пухленькая дочь-подросток бывшей королевы красоты участвует из протеста в конкурсе, который когда-то выиграла ее мать, и тем самым затевает плюс-сайз революцию.
С 17 января
«Две королевы» / Mary Queen of Scots
Новая версия взаимоотношений и соперничества Марии Стюарт и Елизаветы I, ради которой красавицы Сирша Ронан и Марго Робби перекрасили волосы в рыжий цвет. За основу костюмной драмы был взят роман британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии».
С 17 января
«Наше время» / Nuestro tiempo
Драма мексиканца Карлоса Рейгадаса в этом году участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Брак известного поэта Хуана и его жена переживают трудные времена, когда на их ранчо появляется объездчик лошадей Фил.
С 17 января
«Море соблазна» / Serenity
Снятый на Маврикии триллер сценариста «Табу» и «Острых козырьков» Стивена Найта с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй. Жители таинственного острова знают все – даже то, что кто-то из них задумал совершить убийство.
С 24 января
«Холмс & Ватсон» / Holmes & Watson
Комедия основана на скетче из передачи Saturday Night Live, в котором Уилл Фаррелл сыграл знаменитого британского сыщика Шерлока Холмса. В полном метре вместе с доктором Ватсоном (Джон Си Райли) ему предстоит спасти Королеву от профессора Мориарти (Рэйф Файнс).
С 24 января
«Зеленая книга» / Green Book
Драмеди с Вигго Мортенсеном и Махершалом Али от режиссера «Тупой и еще тупее» и «Я, снова я и Ирэн» Питера Фаррелли. Гениальный пианист-афроамериканец нанимает водителем белокожего вышибалу, чтобы тот сопровождал его в туре по южным штатам.
С 24 января
«Красивый мальчик» / Beautiful Boy
Решенная в приглушенных тонах, как картины фламандцев, лента о разрушительной силе наркозависимости бельгийца Феликса ван Грунингена, вероятно, принесет номинации на «Оскар» и экранному «отцу» Стиву Каррелу, и «сыну» — Тимоти Шаламе.
С 24 января
«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители»
В сиквеле комедии с Александром Реввой в главной роли его герою – аферисту Саше Рубенштейну – предстоит с командой пенсионеров отомстить олигарху, из-за которого обанкротился банк с их накоплениями.
С 24 января
«Девочка» / Girl
Режиссерский дебют бельгийского режиссера Люкаса Донта, откровенно и вместе с тем деликатно рассказывающий о трансгендерном переходе. 15-летняя Лара, чтобы стать профессиональной балериной, до изнурения занимается, одновременно проходя через важнейший этап подростковой жизни. Будучи рожденной мальчиком, она начинает принимать гормоны, а до желанной перемены пола, то есть до совершеннолетия, – еще целых три года.
С 24 января
«Спасти Ленинград»
Главные роли в камерной военной драме (несмотря на размах, все действие происходит на корабле) сыграли дочь актрисы и депутата Анастасии Мельниковой Мария и внук Андрея Миронова – Андрей Миронов-Удалов. Старт проката приурочили к Дню полного снятия блокады Ленинграда.
С 27 января
«Русский Бес»
Режиссер-легенда 1990-х Григорий Константинопольский виртуозно крестит «Американского психопата» в православие, добавляя к по-тарантиновски утрированным литрам крови экспортную русскую духовность в духе «Бесов» Достоевского. За что и получил приз «Кинотавра» за лучшую режиссуру.
С 31 января
«Фаворитка» / The Favourite
В новой картине Йоргоса Лантимоса («Лобстер» и «Убийство священного оленя») за любовь Королевы Анна Стюарт (Оливия Колман) борется ее фаворитка Сара, герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс), со своей сестрой – Эбигейл (Эмма Стоун).
С 31 января
«Белый парень Рик» / White Boy Rick
Основанная на реальных событиях история Ричарда Вэрша-младшего (Ричи Мерритт). В 1980-х годах он стал самым юным драгдилером (в 15 лет!), которого приговорили к пожизненному сроку. Его отца играет Мэттью МакКонахи.
С 31 января
«Месть Лиззи Борден» / Lizzie
Одно из самых известных и невероятных дел в истории американской криминалистики. 4 августа 1892 года в усадьбе состоятельной семьи Борден служанка обнаружила изуродованные и окровавленные тела главы семейства и его жены. Кто-то нанес супружеской паре десятки зверских ударов топором. В версии, что могло произойти на самом деле, сыграли Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи.
С 31 января
«Рассвет»
Хоррор от продюсеров «Невесты» и «Пиковой дамы» с Александром Молочниковым, Анной Слю и Оксаной Акиньшиной. Света (дебютантка Александра Дроздова) решается на эксперимент с осознанными сновидениями, чтобы избавиться от ночных кошмаров.
С 31 января
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