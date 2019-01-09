Почему нужно смотреть 3 сезон «Настоящего детектива»?

С 14 января культовый сериал «Настоящий детектив» вернется с третьим сезоном. В России его эксклюзивно показывает сервис «Амедиатека». Кинокритик Иван Пугин посмотрел детективную драму и рассказывает, почему новые серии больше понравятся поклонникам первого сезона – с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном.

Сериал-антология канала HBO к третьему сезону не поменял правила игры: это снова законченная история из восьми эпизодов. В культовом первом, который вышел уже почти пять лет назад, два детектива в исполнении Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона расследовали дело об убийстве проститутки, в итоге оказавшееся чем-то гораздо большим. По такой же схеме снежного кома (одно преступление ведет к новым подробностям по давно уже забытым) был сделан и второй сезон, вышедший в середине 2015 года. В нем также играли голливудские актеры первой величины от Колина Фаррелла и Рэйчел МакАдамс до Винса Вона. Но из-за затянутого сюжета и довольно путаного сценария продолжение оказалось гораздо менее успешным, чем дебют.

Наверняка держа это в уме и словно забывая о втором сезоне, бессменный шоураннер сериала Ник Пиццолатто использует в новых сериях большинство успешных наработок первого. Снова в главной роли большая звезда – недавно получивший «Оскар» за «Лунный свет» Махершала Али: здесь он играет страдающего от постравматического стрессового расстройства ветерана войны во Вьетнаме детектива Уэйна Хейза. Снова действие разворачивается в нескольких временных пластах – в 1980-х, 1990-х и 2015 году. Ну, а различие между прошлым, настоящим и будущим, как известно, всего лишь иллюзия, хотя и стойкая. И дело об исчезновении мальчика и девочки в день смерти актера Стива Маккуина в итоге, конечно же, приводит главного героя к пересмотру каких-то своих жизненных принципов и семейных установок. Место действия – снова американский юг. Вместо Луизианы – это соседний штат Арканзас, и тут быть афроамериканцем или носить футболку «Black Sabbath» оказывается гораздо более подозрительным, чем на сто миль южнее. Снова у главного героя берут интервью, и он даже держит в руках черную кружку, похожую на ту, что была у героя Макконахи. В ролях второго плана заняты также популярные актеры: Сара Гадон из «Она же Грейс» играет режиссера-документалиста, а Скут Макнейри из «Забытых богом» – отца пропавших детей.

По разным причинам некоторые отличительные признаки первого сезона воспроизвести не удалось – и в этом кроются немногочисленные слабые места нового. Возможно, немного не хватило авторского подхода к материалу. Например, как у французской актрисы и режиссера Мелани Лоран (широкой публике она известна как Шосанна из «Бесславных ублюдков» Тарантино). Она сняла по книге «Галвестон» все того же Ника Пиццолатто одноименный фильм, в котором легко отбросила любимый трюк шоураннера – многочисленные флэшбеки. Пять лет назад режиссером приключений героев Макконахи и Харрельсона в психотической атмосфере вполне реальной Каркозы на протяжении всех восьми эпизодов был Кэри Фукунага. Именно он смог сделать из достаточно прямолинейного сценария визуальный шедевр, ставший в итоге культовым. Новые эпизоды «Настоящего детектива» вместо занятого на съемках «Маньяка» с Эммой Стоун и Джоной Хиллом Фукунаги сняли несколько режиссеров, включая, по слухам, и самого Пиццолатто.