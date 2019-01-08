18+

Вышел новый трейлер супергеройского фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли

Студия Marvel Entertainment показала новый трейлер предстоящего супергеройского фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли, а также Джудом Лоу, Сэмюэль Л.Джексоном и Беном Менделсоном. По задумке создателей, фильм подведет события киновселенной Marvel к четвертой части «Мстителей».

Действие нового фильма о супергероях вселенной Marvel разворачивается в 1990-х годах. Пилот ВВС США Кэрол Денверс (Бри Ларсон) становится жертвой эксперимента, в котором ее ДНК смешивают с генами пришельца из расы кри. Студия также возвращает героя вселенной — агента Колсона, который впервые появился в фильме «Железный человек» 2008 года создания в исполнении актера Кларка Грегга. Его можно заметить на нескольких кадрах тизера. В последний раз герой появлялся в «Мстителях» 2012 года, а также в собственном сериале «Агенты Щ.И.Т» 2013 года. 

В новом фильме вселенной героиня Бри Ларсон является важной составляющей в противостоянии с Таносом. Сценарий «Капитана Марвел» написали Николь Перлман и Мэг ЛеФов, за режиссерскую работу отвечают Анна Боден и Райан Флек. В российский прокат «Капитан Марвел» выйдет 7 марта.

  • Фото: скриншот трейлера

Напомним, Телевизионная сеть HBO показала первые фрагменты из эпизодов сериалов, которые выйдут в 2019 году. В ролике присутствуют кадры из заключительного сезона «Игры Престолов», а также сериалов «Настоящий детектив», «Хранители» и других телесаг. Предлагаем посмотреть, что нас ждет в этом году.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также