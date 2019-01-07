В США прошла церемония вручения кинонаград «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения кинонаград «Золотой глобус». Статуэтку за лучший фильм драматический фильм забрала лента «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера, обогнав киноленты «Звезда родилась», «Черный клановец», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», а также фильм «Черная пантера».

Лучшим актером стал Рами Малек за исполнение роли Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Лучшей актрисой назвали Глен Клоуз в фильме «Жена», несмотря на то, что победу пророчили певице Леди Гаге за роль в фильме «Звезда родилась». Данный фильм одержал победу в другой номинации — лучшая песня — сингл Shallow, исполненный Леди Гагой и Купером специально для киноленты. Лучшим композитором признали Джастина Гурвица за работу над картиной «Человек на Луне» с Райаном Гослингом в главной роли.

Лучшим актером второго плана стал Махершала Али за роль в «Зеленой книге», тем самым не дав заявленным Тимоти Шаламе (фильм «Красивый мальчик»), Адаму Драйверу («Черный клановец»), Ричарду Гранту («Сможете ли вы меня простить?») и Сэму Рокуэллу («Власть») получить желанную статуэтку. Лучшей актрисой в той же номинации стала Реджина Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Ее соперницами выступили Клер Фой, Эми Адамс, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс.

Лучшим режиссером стал мексиканец Альфонсо Куарон за работу над картиной «Рома». Помимо него на премию претендовали Бредли Купер, Питер Фаррелли, Спайк Ли и Адам Маккей. Лучшим анимационным фильмом стал «Человек-паук: Через вселенные». Лучшим драматическим сериалом признали проект «Американцы» о работающих в Штатах советских разведчиках. А лучшим комедийным — «Метод Комински». Лучшими сериальными исполнителями стали Ричард Мадден в драмматической саге «Телохранитель», а за комедийную получил Майкл Дуглас в «Методе Комински».