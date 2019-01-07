HBO показал фрагменты эпизодов сериалов, которые выйдут в 2019 году

Телевизионная сеть HBO показала первые фрагменты из эпизодов сериалов, которые выйдут в 2019 году. В ролике присутствуют кадры из заключительного сезона «Игры Престолов», а также сериалов «Настоящий детектив», «Хранители» и других телесаг.

Фрагменты эпизодов попали в трейлер главных проектов телевизионной сети, выпуск которых намечен на 2019 год. Так, заключительный сезон сериала «Игра Престолов» по произведениям писателя Джорджа Мартина зрители смогут увидеть уже в апреле этого года. Точная дата пока не сообщается. В России финальный сезон вместе со всем миром покажет «Амедиатека».

7 декабря телесеть HBO показала трейлер к заключительному сезону «Игры Престолов». В ролике отсутствуют реплики героев и не показаны кадры из самого шоу. Ранее стало известно, что HBO займется производством приквела шоу. Уже названо имя исполнительницы одной из ролей. Ей станет голливудская актриса Наоми Уоттс. О том, кого конкретно сыграет Уоттс, пока неизвестно. HBO пока сообщил только о том, что голливудская звезда перевоплотится в «харизматичную женщину, занимающую высокое положение и хранящую темную тайну». В преддверии завершения телевизионной саги актеры начали намекать чаще намекать на сюжетные повороты. Так Питер Динклейдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера, намекнул на гибель своего героя в последнем, восьмом сезоне «Игры Престолов».