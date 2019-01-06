«Союзмультфильм» планирует выпустить 20 новых серий «Простоквашино»

Стало известно, что студия «Союзмультфильм» планирует выпустить еще 20 новых серий «Возвращения в Простоквашино» в 2019 году. «РИА Новости» со ссылкой на председателя правления студии Юлиана Слащева также сообщают, что студия собирается создать полнометражный мультипликационный фильм.

Студия «Союзмультфильм» опубликовала первую серию нового «Простоквашино» 3 апреля прошлого года. Эпизод «Возвращения в Простоквашино» посвятили Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в оригинальных мультфильмах. «В следующем году мы закончим первый сезон «Простоквашино», то есть выпустим за год еще 20 серий, а также более половины сезонов, от 12 до 15 серий, проектов, запущенных в 2017-2018 годах — «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку» и других. Помимо этого, к концу лета 2019 года мы закончим и выпустим в прокат фильм «Суворов» и начнем работу над еще как минимум тремя сериальными проектами», — рассказала Юлиана Слащева.

В 2018 году вышло 10 серий «Возвращения в Простоквашино». В течении года студия занималась вопросом прав на «золотую коллекцию» мультипликации. Процесс продолжится и в 2019 и окончательное возвращение прав студии станет для нее одним из приоритетов. «Пока что около 20% прав так или иначе находятся или в спорной зоне или в договорах коммерчески невыгодных для студии, и за следующий год мы планируем полностью решить этот вопрос», — пояснила председатель правления «Союзмультфильма».