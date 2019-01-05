Сенсация! Стало известно, как волшебники мира Гарри Поттера справляли нужду до появления уборных
Официальный аккаунт Pottermore в твиттере рассказал своим фолловерам о том, как волшебники мира Гарри Поттера справляли нужду до появления водопровода и уборных комнат. Без магии уж точно не обошлось.
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Фото: скриншот из фильма
Pottermore, сайт для поклонников фантастической саги, расширяющих представление о вселенной Гарри Поттера, в своем твиитер аккаунте объяснил, что до появления водопровода (а его позаимствовали у маглов только в 18 веке) чародеи и маги справляли нужду прямо в штаны. А после, с помощью волшебства, уничтожали «улики». Отметим, что все публикации предварительно утверждаются мамой Гарри Поттера и всех-всех-всех — Джоан Роулинг. Так что можно делать вывод, что такие «грязные» подробности являются правдой.
Hogwarts didn't always have bathrooms. Before adopting Muggle plumbing methods in the eighteenth century, witches and wizards simply relieved themselves wherever they stood, and vanished the evidence. #NationalTriviaDay— Pottermore (@pottermore) 4 января 2019 г.
Pottermore опубликовал этот факт 4 января — в этот день в Британии отмечается национальный день интересных фактов. Напомним, книга Элиезера Юдковского «Гарри Поттер и методы рационального мышления» собрала на краудфандинговой платформе Planeta.ru 11,4 млн рублей, что является рекордом для сборов в России. Сборы начались в июле этого года, а первый миллион собрали всего за 30 часов. Всего проект поддержали более 10 тысяч человек. Юдковский написал фанфикшн по Гарри Поттеру, в котором мир волшебника становится более логичным, а мотивация персонажей – понятной. Например, даже Волан-де-Морт – не зло в чистой форме, у него есть свои взгляды и объяснение действий, кто-то даже может с ним согласиться.
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