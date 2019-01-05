Сенсация! Стало известно, как волшебники мира Гарри Поттера справляли нужду до появления уборных

Pottermore, сайт для поклонников фантастической саги, расширяющих представление о вселенной Гарри Поттера, в своем твиитер аккаунте объяснил, что до появления водопровода (а его позаимствовали у маглов только в 18 веке) чародеи и маги справляли нужду прямо в штаны. А после, с помощью волшебства, уничтожали «улики». Отметим, что все публикации предварительно утверждаются мамой Гарри Поттера и всех-всех-всех — Джоан Роулинг. Так что можно делать вывод, что такие «грязные» подробности являются правдой.

Pottermore опубликовал этот факт 4 января — в этот день в Британии отмечается национальный день интересных фактов. Напомним, книга Элиезера Юдковского «Гарри Поттер и методы рационального мышления» собрала на краудфандинговой платформе Planeta.ru 11,4 млн рублей, что является рекордом для сборов в России. Сборы начались в июле этого года, а первый миллион собрали всего за 30 часов. Всего проект поддержали более 10 тысяч человек. Юдковский написал фанфикшн по Гарри Поттеру, в котором мир волшебника становится более логичным, а мотивация персонажей – понятной. Например, даже Волан-де-Морт – не зло в чистой форме, у него есть свои взгляды и объяснение действий, кто-то даже может с ним согласиться.