Вышел фильм Алексея Красовского «Праздник» о блокадном Ленинграде

Режиссер Алексей Красовский, известный своей работой над картиной «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли, выпустил черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде, которая за время производства успела стать нашумевшей и скандальной. В центре сюжета семья «на особом положении», которая решает хорошенько отпраздновать новый год в осажденном немцами городе. Посмотреть «Праздник» может любой желающий — он находится в открытом доступе, так как прокатное удостоверение получить не смог.

Съемки картины заняли семь дней. Фильм был создан без государственной поддержки и помощи различных фондов. Средства на производство картины создатели собрали самостоятельно на краудфандинговой платформе. Изначально авторы планировали собрать 1.5 млн рублей, однако общая сумма пожертвований в итоге достигла 127 тысяч рублей. По сюжету комедии семья ученого, находящаяся на особом положении и имеющая привилегии, встречает Новый год в блокадном Ленинграде — за богатым праздничным столом. Но праздник нарушает гостья, которой не так повезло с общественным положением, как героям картины. В проекте приняли участие актеры Павел Табаков, Алена Бабенко, Анфиса Черных, Ян Цапник, Тимофей Трибунцев и Ася Чистякова.

Алексей Красовский, режиссер картины, отметил, что, несмотря на скандальный путь создания «Праздника», фильм останется в открытом доступе, как и задумывалось. «Спасибо всем добрым людям за поддержку и ненормальным за рекламу! Фильм можно обсуждать там же в чате, а по окончании посмотреть как меня куда-нибудь увезут, ну или не увезут, и я отвечу на ваши вопросы уже по мотивам... Это будет мой третий прямой эфир, он же Новый год 2. Праздник останется лежать на том же месте завтра и всегда», — написал Красовский на своей странице в Facebook. Он также отметил, что поддержать премьеру фильма можно, перечислив средства по указанным реквизитам, или «если жалко денег, отделаться перепостом или постом про то, что независимое кино победит». Как и почему происходит дегероизация блокады Ленинграда?