Вышел фильм Алексея Красовского «Праздник» о блокадном Ленинграде
Режиссер Алексей Красовский, известный своей работой над картиной «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли, выпустил черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде, которая за время производства успела стать нашумевшей и скандальной. В центре сюжета семья «на особом положении», которая решает хорошенько отпраздновать новый год в осажденном немцами городе. Посмотреть «Праздник» может любой желающий — он находится в открытом доступе, так как прокатное удостоверение получить не смог.
Съемки картины заняли семь дней. Фильм был создан без государственной поддержки и помощи различных фондов. Средства на производство картины создатели собрали самостоятельно на краудфандинговой платформе. Изначально авторы планировали собрать 1.5 млн рублей, однако общая сумма пожертвований в итоге достигла 127 тысяч рублей. По сюжету комедии семья ученого, находящаяся на особом положении и имеющая привилегии, встречает Новый год в блокадном Ленинграде — за богатым праздничным столом. Но праздник нарушает гостья, которой не так повезло с общественным положением, как героям картины. В проекте приняли участие актеры Павел Табаков, Алена Бабенко, Анфиса Черных, Ян Цапник, Тимофей Трибунцев и Ася Чистякова.
Алексей Красовский, режиссер картины, отметил, что, несмотря на скандальный путь создания «Праздника», фильм останется в открытом доступе, как и задумывалось. «Спасибо всем добрым людям за поддержку и ненормальным за рекламу! Фильм можно обсуждать там же в чате, а по окончании посмотреть как меня куда-нибудь увезут, ну или не увезут, и я отвечу на ваши вопросы уже по мотивам... Это будет мой третий прямой эфир, он же Новый год 2. Праздник останется лежать на том же месте завтра и всегда», — написал Красовский на своей странице в Facebook. Он также отметил, что поддержать премьеру фильма можно, перечислив средства по указанным реквизитам, или «если жалко денег, отделаться перепостом или постом про то, что независимое кино победит».
Еще на стадии производства картина вызвала неоднозначную реакцию общественности. Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму. При этом Алексей Красовский отметил, что просить разрешение на прокат не станет и выпустит «Праздник» в открытом доступе, что и сделал. Радиоведущий Сергей Стиллавин написал пост в Facebook, в котором заявил, что авторы фильма «топчутся на священной теме».
Отметим, что выход фильма на YouTube лишает картину фестивальной судьбы, отсутствие прокатного удостоверения делает невозможным выдвижение на кинопремии. Но режиссер отмечает, что уже готов к этому: «Да, мы понимаем, что премьера в интернете лишает фильм фестивальной судьбы, а отсутствие прокатного удостоверения делает невозможным выдвижение на профессиональные кинопремии. Что ж, иногда за свободу приходится переплачивать, считайте это нашим маленьким вкладом».
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