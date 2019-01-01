В РПЦ фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» назвали «вредным». Но с этим не все согласны
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время своей предновогодней речи ополчился на «главный» новогодний фильм страны «Ирония судьбы».
«Существует один фильм, который в течение многих лет показывают перед наступлением новогодней ночи, — обратил он внимание. — Люди смотрят и смотрят его, причем по многу раз, и кажется, что в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого. Но, на самом деле, идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной.
Каков смысл? Какова идея этого фильма? Собрались друзья-приятели, крепко напились и произошло новогоднее чудо: главный герой нашел свою настоящую любовь. Во-первых, это обретение новой любви построено на предательстве, на предательстве своей невесты. И с другой стороны, самое главное, христианство, церковь призывает людей к труду, постоянной работе над собой. Мы говорим о том, что надо работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда — а здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдет само собой. Эта идея, безусловно, является идеей вредной и душу человека наполняет ложными несбыточными мечтаниями».
На слова рязанского священнослужителя в своем Telegram ответил Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.
«Фильм "Ирония судьбы" — прекрасная и добрая новогодняя сказка. О любви и дружбе. Любимая миллионами телезрителей. Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе, и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться. Все зависит от настроения, вкуса и художественных предпочтений. Главное, чтобы все мы: и те, кто будет смотреть этот фильм, и те, кто этого не сделает, постарались в новом году стать добрее и ближе друг ко другу».
Радиостанция «Говорит Москва» обратилась за комментарием к актеру Андрею Мягкову, исполнителю роли Жени Лукашина в картине. Он прокомментировал слова митрополита так: «Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалёк умом, что ж тут говорить, если это так?».
Источник: Фонтанка.ру
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