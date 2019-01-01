В РПЦ фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» назвали «вредным». Но с этим не все согласны

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время своей предновогодней речи ополчился на «главный» новогодний фильм страны «Ирония судьбы».

«Существует один фильм, который в течение многих лет показывают перед наступлением новогодней ночи, — обратил он внимание. — Люди смотрят и смотрят его, причем по многу раз, и кажется, что в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого. Но, на самом деле, идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной.

Каков смысл? Какова идея этого фильма? Собрались друзья-приятели, крепко напились и произошло новогоднее чудо: главный герой нашел свою настоящую любовь. Во-первых, это обретение новой любви построено на предательстве, на предательстве своей невесты. И с другой стороны, самое главное, христианство, церковь призывает людей к труду, постоянной работе над собой. Мы говорим о том, что надо работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда — а здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдет само собой. Эта идея, безусловно, является идеей вредной и душу человека наполняет ложными несбыточными мечтаниями».