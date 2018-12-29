8 лучших фильмов 2018 года по версии авторов Telegram-каналов
От «Пылающего» и «Дом, который построил Джек» до неизвестных широкой публике ТВ-хитов – по просьбе «Собака.ru» авторы популярных Telegram-каналов о кино выбрали лучшие фильмы года.
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«Кукловод: Самый маленький рейх»
Александр Павлов
автор книг «Расскажите вашим детям», «Бесславные ублюдки, бешеные псы» и канала «Постыдное удовольствие»
В 2018 году нам повезло увидеть сразу два важнейших фильма для истории кино. Мы знаем, что есть пристойное кино – то, что показывают на больших экранах или на фестивалях. Но есть такое, которое вы не посмотрите больше нигде, кроме как у себя дома – по телевизору, либо «сразу-на-видео» (а сегодня – «сразу в сеть»). «Кукловод: Самый маленький рейх» и «Лепрекон возвращается» (ТВ) это перезапуск легендарных хоррор-франшиз «Кукольный мастер» и «Лепрекон». Многие зрители выросли на них. И вот теперь этим историям придают новую жизнь. Каждая франшиза хороша и важна по-своему, но качество их перезапуска почти одинаковое. К первой приложил руку С. Крэйг Залер, а ко второй Стивен Костански – представитель нового поколения ужасов. В обоих фильмах много крови и изобретательных убийств. Так что – только для любителей жанра.
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«Тихое место»
Дмитрий Трифонов
автор канала «Киноман»
2018 год выдался очень насыщенным на большие премьеры: тут вам и «Хан Соло» по вселенной Звездных войн, и «Мстители: Война бесконечности», и новые «Фантастические твари». Это, безусловно, знаковые (а некоторые даже и отличные) проекты, которых ждешь не иначе, как праздник, но мой внутренний критик все же хочет отметить кое-что другое. Начну я, пожалуй, с «Пылающего» корейского режиссера Ли Чхан-дона. Эта невероятная по уровню драматургии и постановки драма рассказывает об одном запутавшемся в себе и окружающем мире парне, мечтающем стать писателем. То, к чему приводят его душевные метания, прячущиеся за опустошенным фасадом и внезапно вырывающиеся языками яростного пламени, пожирающего это самое окружение, оставило у меня в памяти яркие впечатления. Ну, а важной с точки зрения развития кинематографического опыта я считаю картину Джона Красински «Тихое место». Этот эксперимент (сценарий специально был адаптирован таким образом, чтобы понравиться студийным боссам, поскольку практически полностью исключал реплики) перевернул мои представления о том, как должно выстраиваться взаимодействие между персонажами в кадре. Все они вынуждены жить, общаться, ссориться, любить в постоянном напряжении и безмолвии (и это в фильме, где есть экшн!), что переносит зрителя в мир глухих, и позволяет обратить внимание на детали картинки, мимики героев, обычно ускользающих от внимания. В общем, эти две картины я советую посмотреть каждому, кто любит и интересуется кино. И надеюсь, что в следующем году нас ждет не менее интересные и запоминающиеся работы.
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«Богемская рапсодия»
Кирилл Сивцов
автор канала «Кингуру»
«Дом, который построил Джек»
Исповедь безжалостного серийного убийцы от Ларса фон Триера. Два с половиной часа философских рассуждений о рае и аде. Триер (хулиган) совершенно точно издевается, и есть в этой издевке что-то иезуитское: самый кошмарный герой режиссера (из всех его фильмов) вызывает абсолютную симпатию (что на самом деле дико). Собственно говоря, Джек – это воплощение, торжество Зла, своего рода альтер-эго культовых убийц-философов мирового кинематографа: Ганнибала Лектора («Молчание ягнят») и Джона Доу («Семь»). Триер будто кричит нам: «Отчнитесь! Маньяки не симпатичные харизматики, а конченные психи и безжалостные убийцы!» Жуткий, беспредельно безжалостный, ужасающий и кошмарный шедевр Ларса фон Триера. Magnum opus великого режиссера.
«Богемская рапсодия» / Bohemian Rhapsody
История Фредди Меркьюри и группы «Queen» на большом экране. Актеры на роли подобраны идеально, внешнее сходство поразительно (касается всего состава группы). Получился не мюзикл, а музыкальное кино о дружбе, любви, одиночестве. Эти темы, пронизавшие всю историю о великих музыкантах, однажды перевернувших мир, смыкаются на их творчестве, которое, как говорится, нетленно. Очень правильно, когда история о музыкантах рассказывается их творчеством, а не сухими фактами из биографии – такое кино не оставляет равнодушным. После великой группы остались великие песни и великая музыка – наследие, о котором и снято кино. Ругать фильм за то, что в нем не показаны сплетни о личной жизни и непростых отношениях между музыкантами – глупо. Фильм о величайшей музыке в истории, который имеет все шансы стать культовым.
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«Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары»
Егор Беликов
кинокритик, редактор «Искусства кино», автор канала «Нувельваг»
Важнейший из фильмов 2018 года, как мне кажется, — это четырехчасовая китайская драма «Слон сидит спокойно» режиссера Ху Бо. К сожалению, это его первый и последний полнометражный фильм, постановщик покончил с собой еще до окончания съемок. Это исполинский, но при этом чрезвычайно насыщенный траурный фильм напоминает по стилю Звягинцева, но продолжает его методы куда дальше: сразу несколько историй из жизни людей в одном маленьком китайском городке тесно переплетаются. Весь фильм мы словно наблюдаем, как Ху Бо постепенно разочаровывается в жизни, и его кино при этом настолько убедительно доказывает нам тщетность бытия, что остается только признать за режиссером право на его решение расстаться с этим миром.
Другая картина 2018 года, которая наверняка останется в истории, — это работа деятеля новой румынской волны Раду Жуде со впечатляющим названием «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». Это цитата из румынского диктатора Чаушеску. Историческую память своей страны по сюжету осмысляет постановщица грандиозного иммерсивного спектакля, в работе над которым выясняется, что по факту ее сограждане все еще, сами того не понимая, симпатизируют и Чаушеску, и даже нацистскому режиму. Поразительная постмодернистская форма этого фильма являет нам нового виртуоза киноматерии Раду Жуде: жаль, что румынское кино остается до сих пор популярным лишь на фестивалях, поскольку с фильмами такого уровня этот режиссер мог бы стать всемирно известным.
Собрала Александра Березовская
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