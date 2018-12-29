8 лучших фильмов 2018 года по версии авторов Telegram-каналов

автор канала «Кингуру»

«Дом, который построил Джек»

Исповедь безжалостного серийного убийцы от Ларса фон Триера. Два с половиной часа философских рассуждений о рае и аде. Триер (хулиган) совершенно точно издевается, и есть в этой издевке что-то иезуитское: самый кошмарный герой режиссера (из всех его фильмов) вызывает абсолютную симпатию (что на самом деле дико). Собственно говоря, Джек – это воплощение, торжество Зла, своего рода альтер-эго культовых убийц-философов мирового кинематографа: Ганнибала Лектора («Молчание ягнят») и Джона Доу («Семь»). Триер будто кричит нам: «Отчнитесь! Маньяки не симпатичные харизматики, а конченные психи и безжалостные убийцы!» Жуткий, беспредельно безжалостный, ужасающий и кошмарный шедевр Ларса фон Триера. Magnum opus великого режиссера.

«Богемская рапсодия» / Bohemian Rhapsody

История Фредди Меркьюри и группы «Queen» на большом экране. Актеры на роли подобраны идеально, внешнее сходство поразительно (касается всего состава группы). Получился не мюзикл, а музыкальное кино о дружбе, любви, одиночестве. Эти темы, пронизавшие всю историю о великих музыкантах, однажды перевернувших мир, смыкаются на их творчестве, которое, как говорится, нетленно. Очень правильно, когда история о музыкантах рассказывается их творчеством, а не сухими фактами из биографии – такое кино не оставляет равнодушным. После великой группы остались великие песни и великая музыка – наследие, о котором и снято кино. Ругать фильм за то, что в нем не показаны сплетни о личной жизни и непростых отношениях между музыкантами – глупо. Фильм о величайшей музыке в истории, который имеет все шансы стать культовым.