Детективные «Острые предметы» и «Алиенист», финальные сезоны «Моста» и «Карточного домика», а также отличные драмеди «Домашний арест», «Шучу» и «Звоните ДиКаприо» – «Собака.ru» выбрала лучшие сериалы уходящего года.

«Острые предметы» / Sharp Objects Мини-сериал HBO снял режисер «Маленькой большой лжи», триумфатор «Золотого глобуса-2018» — бельгиец Марк Валле. «Острые предметы» сняты по бестселлеру Гиллиан Флинн (автора «Исчезнувшей», тоже удачно экранизированной). Главная героиня (Эми Адамс) – только что вышедшая из рехаба криминальная репортерша с проблемами с алкоголем – отправляется в родное, внешне благополучнейшее захолустье, чтобы написать о похищении и убийстве двух маленьких девочек.

«Патрик Мелроуз» / Patrick Melrose Бенефис Бенедикта Камбербатча в компактной экранизации романов Эдварда Сент-Обина. Пять книг о трудной судьбе отпрыска аристократической фамилии – алкоголика, наркомана, секскоголика и невротика, ненавидящего своих родителей – уместились в пять серий. Сюжет разворачивается на юге Франции в конце 1960-х, в Нью-Йорке 1980-х и в Англии начала 2000-х. В других важных ролях – Хьюго Ивинг и великая американская актриса Дженнифер Джейсон Ли.

«Черное зеркало» / Black Mirror Британская сатирическая антология диких сюрреалистических историй про наше невеселое технологическое настоящее и будущее стала объектом культа и многочисленных пародий. Пока ждем пятый сезон (полнометражка уже сегодня!), самое время пересмотреть предыдущие.

«Мост» / Broen Если вы любите законченные высказывания, в 2018-м вышел четвертый и последний сезон (без всяких преувеличений) великого шведско-датского детективного сериала. Все, кто еще не проникся симпатией к социопатичному детективу Саге Норен, срочно исправляйтесь.

«Американская история преступлений» / American Crime Story В антологии шоураннера Райана Мерфи для канала Fox о самых знаменитых и резонансных убийствах в новейшей истории США вышло уже два сезона. В первом – речь шла о громком процессе О. Джея Симпсона. Во втором – сюжет закручен вокруг убийства дизайнера Джанни Версаче высокооплачиваемым гей-хастлером Эндрю Кьюнененом. В роли сестры модельера, карикатурной иконы фэшн-фриков – Пенелопа Крус, а бойфренда Версаче сыграл ни много ни мало певец Рики Мартин.

«Удивительная миссис Майзел» Ретро-драмеди про вымышленную стендапершу на фоне сексистских американских 1950-х приобрел высокие рейтинги, прославил как выдающуюся актрису Рэйчел Броснахэн, а самому первому сезону принес «Золотого глобуса» в номинации «Лучший сериал — комедия или мюзикл». Почему это произошло — читайте в нашем разборе. Во втором сезоне миссис Мейзел отправилась в свой всеамериканский тур.

«Мир Дикого Запада» / Westworld Создатели сериала во главе с Джонатаном Ноланом в финале дебютного сезона все перевернули вверх дном и явили зрителям лица истинных злодеев. Детали происходящего во втором сезоне раскрывать не будем (никто не любит спойлеры!), но он также довольно неожиданный.

«Дневник служанки» / The Handmaid's Tale По идее, литературный первоисточник антиутопии (роман Маргарет Этвуд) был, хоть и с отклонениями от фабулы, отыгран в первом сезоне. Но популярность жутковатой истории об Америке ультраконсервативного будущего сподвигло создателей продолжать. Впрочем, второй сезон пришелся по вкусу не всем фанатам проекта.

«Домашний арест» Еще анонсируя сериал сценариста и продюсера Семена Слепакова, актер Павел Деревянко признавался, что это самый смешной телефильм, в котором ему приходилось участвовать. Действие и шутки раскачиваются постепенно (первая серия может даже разочаровать), но дальше эту махину сатиры в духе Гоголя и Салтыкова-Щедрина уже не остановить. Мэр провинциального города попадает за взятку под домашний арест и вынужден отбывать его в коммуналке, где прописан (чтобы скрыть доходы, конечно). Для проекта из всего 12 эпизодов у сериала режиссера Петра Буслова были почти беспрецедентные по длительности съемки: 190 дней.

«Призрачная башня» / The Looming Tower) Своеобразная мокументари-рифма к антитеррористическому сериалу «Родина». 10 серий, поставленных по знаменитой книге журналиста Лоуренса Райта о подоплеке событий 11 сентября 2001 года. «Башня» показывает противостояние по обе стороны: как со стороны спецслужб ( в том числе традиционную «игру» между ФБР и ЦРУ), так и исламистского подполья. В ролях: Джефф Дэниелс, Питер Скарсгаард, Тахар Рахим и еще несколько первоклассных актеров.

«Алиенист» / The Alienist Костюмно-исторический триллер, сценаристом и продюсером которого является Кэри Фукунага, ответственный за оба сезона «Настоящего детектива» (который в январе вернется с 3 сезоном!). В Нью-Йорке 1896 года свирепствует безумный маньяк, убивающий детей из городских трущоб и обставляющий злодеяния как кошмарные ритуалы. Убийцу ловят будущий президент, а тогда полицейский Теодор Рузвельт, судебный репортер и специалист по психопатологиям (собственно «алиенист»). В ролях: Люк Эванс, Даниель Брюль и Дакота Фаннинг.

«Касл-Рок» / Castle Rock Сериал стал самым важным событием минувшего летнего сезона – и не только для многомиллионой армии поклонников романов короля ужасов Стивена Кинга. Сериал строится по принципу антологии, но все события сценария, написанного по мотивам разных романов писателя (в числе которых «Куджо», «Рита Хэйворт и побег из Шоушенка», «Темная половина», «Нужные вещи» и другие), будут происходить в вымышленном небольшом городке Касл-Рок в штате Мэн. Команду продюсеров возглавляет Джей Джей Абрамс, который навсегда останется в истории как автор головоломки «Остаться в живых».

«Блеск» / G.L.O.W. Главное «запретное удовольствие» позапрошлого года вернулся с новым сезоном. Очень странный и обаятельный сериал о женщинах-рестлершах в конце 1980-х на этот раз сфокусируется на рассказах о второстепенных героинях. Но и протагонистка – безработная, но неунывающая актриса, пытающаяся хоть что-то заработать на съемках экспериментального телешоу о женских драках – не будет забыта. Адские прически, блестки, лосины и пост-диско музыка прилагаются.

«Шучу» / Kidding Альянс Джима Керри и режиссера Мишеля Гондри, который снял часть эпизодов сериала. Керри воплощает пугающе близкий к своей собственной жизни образ: веселого комика, ведущего детских передач, у которого за пределами кадра – разваливающийся брак, куча проблем, депрессия из-за гибели сына и вообще мрак и тлен.

«Маньяк» / Maniac Богатый шизофреник (Джона Хилл) и жертва семейной тирании (Эмма Стоун) соглашаются на рискованный терапевтический эксперимент с погружением в виртуальную реальность, придуманный то ли гениальным, то ли сумасшедшим психиатром (Джастин Теру, звезда «Малхолланд драйва» и великого сериала «Оставленные»). Одна из главных телепремьер года – дело рук шоураннера и режиссера первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фукунага.

«Романовы» / The Romanoffs В восьми сериях альманаха рассказывают истории проходимцев и проходимок, которые сегодня выдают себя за потомков уничтоженной российской императорской династии. Поставил этот сатирический абсурд для Amazon создатель безумцев Мэттью Вайнер, а в ролях – немыслимое количество звезд, включая Изабель Юппер, Аманду Пит, Кори Столла, Аарона Экхарта, Кристину Хендрикс, Дайан Лэйн.

«Маленькая барабанщица» / The Little Drummer Girl Грандиозная, судя по всему, экранизация одноименного романа Джона Ле Карре. Юная английская актриса (Флоренс Пью) на греческом курорте встречает высокого неотразимого красавца (Александр Скарсгорд), но романтический любовник оказывается агентом Моссада и вербует девушку в опасную операцию с целью убийства лидера палестинских террористов. Главная новость – имя режиссера очередной адаптации шпионской классики. Это корейский визионер Пак Чхан Ук, главный дальневосточный поборник «кинематографа жестокости», автор без преувеличений постмодернистских шедевров «Олдбой», «Сочувствие госпоже Месть» и «Служанка».

«Карточный домик» / House of Cards Финал лучшей драмы о закулисье большой политики разочаровал многих поклонников сериала. В центре последнего сезона – понятно, Клэр Андервуд (Робин Райт), ставшая президентом США. Но если вы проект еще не смотрели, вас ждет увлекательнейший путь.

«Звоните ДиКаприо!» Самый цельный проект автора «Горько!» Жоры Крыжовникова и бенефис Александра Петрова. В киносериале он играет Егора Румянцева – известного актера со звездной болезнью, пытающегося совладать со славой мирской. Неожиданно тот узнает об еще одном своем недуге – и вполне физическом: у него СПИД.

«Обычная женщина» Один из лучших режиссеров авторского кино в России Борис Хлебников уже пробовал себя в формате киносериала в остроумной драмеди «Озабоченные» (если не видели, срочно исправляйтесь!). Обычная женщина Марина (Анна Михалкова) ждет ребенка, растит еще двоих, держит цветочный магазин и бордель. Изменяющий ей муж-врач (Евгений Гришковец) и остальная семья о ее настоящем бизнесе, конечно, ничего не знают. Но отлаженная схема попадает под удар, когда одну из проституток Свету (Аглая Тарасова) кто-то убивает в гостиничном номере.