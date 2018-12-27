В Петербурге продают «подлинный сценарий» фильма «Игла» с Виктором Цоем

В Петербурге продают «подлинный первый сценарий» фильма «Игла», в котором главную роль сыграл Виктор Цой. В объявлении указано, что этот экземпляр с рукописным текстом поверх машинного принадлежал сценаристу Бахыту Килибаеву. Купить документ предлагают за 1,5 миллиона рублей.