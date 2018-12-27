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В Петербурге продают «подлинный сценарий» фильма «Игла» с Виктором Цоем

В Петербурге продают «подлинный первый сценарий» фильма «Игла», в котором главную роль сыграл Виктор Цой. В объявлении указано, что этот экземпляр с рукописным текстом поверх машинного принадлежал сценаристу Бахыту Килибаеву. Купить документ предлагают за 1,5 миллиона рублей.

 

Фильм «Игла» впервые вышел на экраны кинотеатров 16 сентября 1988 года в Алма-Ате. В 2010 году вышла перемонтированная версия «Игла Remix».

Ранее на торги выставляли анкету Виктора Цоя на выступление в рок-клубе, а также пастопрт музыканта. Поклонники эти действия не одобрили. 

 

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