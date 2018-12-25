Вышел трейлер комедии «Праздник» о блокадном Ленинграде

Режиссер Алексей Красовский выложил на своем YouTube-канале трейлер комедиии «Праздник», который рассказывает о встрече Нового года в блокадном Ленинграде.

По сюжету фильма привилегированная семья ученого встречает Новый год в блокадном Ленинграде. Праздничный стол накрыт богато, несмотря на положение в городе. Но один из членов семьи приводит в гости девушку, которой не так сильно повезло с положением. Сам режиссер характеризует свой фильм как «светлую праздничную комедию».

Фильм еще до выхода вызвал неоднозначную реакцию общественности. Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму.

Красовский заявил, что выложит ленту в свободный доступ 31 декабря. «Наследникам ВЧК придется выбирать — праздновать самим или работать, пытаясь закрыть новогодний фильм», — заявил режиссер.