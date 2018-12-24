Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы 2018 года

Самыми популярными актерами из России стали Александр Петров (второй год подряд) и Любовь Аксенова. Из зарубежных актеров россияне выбрали Тома Харди и Марго Робби.

Пользователи портала «КиноПоиск» проголосовали за лучшие фильмы и сериалы уходящего года. Лушчей зарубежной картиной признали фильм Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Среди российских фильмов наибольшей популярностью пользуется спортивная драма «Движение вверх».

Сериал «Домашний арест» от Семена Слепакова признали лучшим среди российских сериалов-дебютантов. Также россиянам полюбились «Острые предметы», «Маньяк» и «Звоните ДиКаприо!».

Ранее кинокритики составили рейтинг лучших российских сериалов 2018 года. На первом месте — «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли.

Также посмотрите 20 лучших русскоязычных фильмов 2018 года по версии «Собака.ru» — туда вошли «Лето», «Человек, который удивил всех» и белорусский «Хрусталь».