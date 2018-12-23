Молодежный телесериал «Беверли Хиллз, 90210» возвращается на экраны

Создатели культового молодежного телесериала «Беверли Хиллз, 90210» намерены перезапустить проект. Камбэк истории о близнецах Уолш, оказавшихся в мире золотой молодежи планируется с участием оригинального актерского состава.

Здесь и далее фото: скришноты сериала

О возвращении телесериала пишет издание Deadline со ссылкой на источники. Перезапуск «Беверли Хиллз 90210» также подтвердили представители CBS Television Studios — по их словам, проект находится на ранней стадии разработки. Также стало известно, что в съемках будут задействованы все главные актеры оригинального телесериала — Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Иэн Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриэль Картерис.

Продюсированием возвращение займутся Майк Чесслер и Крис Альбергини, которые уже работали над ремейком телесериала «90210: Новое поколение». Ранее Тори Спеллинг, исполнительница роли Донны Мартин, намекала на возможность возвращения главной мыльной оперы для подростков. Инсайдеры добавляли, что Спеллинг и Гарт (играет Келли Тейлор) будут воплощать на экране «преувеличенные версии себя».

Премьера сериала «Беверли-Хиллз, 90210» состоялась 4 октября 1990 года, а последний эпизод вышел в эфир 17 мая 2000 года на канале «Fox». Продюсированием занималась компания «Spelling Television». «Беверли-Хиллз 90210» — первый сериал во франшизе, насчитывающей 5 шоу: «Мелроуз-Плейс» (1992), «Модели, Inc.» (1995), «90210: новое поколение» (2008) и перевыпуск «Мелроуз-Плейс» 2009 года. Автор сериала выступил Даррен Стар, известный также по телесериалу «Секс в большом городе» и его полнометражным версиям.