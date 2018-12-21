20 лучших русскоязычных фильмов года по версии «Собака.ru»

«Подбросы»

Смотреть трейлер

Прозванный критиками «русским Ксавье Доланом» Иван И. Твердовский снял к своим двадцати девяти уже третью картину. В «Подбросах» он окончательно ушел от документальности «Класса коррекции» к магическому реализму: нуар-комиксу про коррупцию. Оставившая Дениса шестнадцать лет назад в беби-боксе мать Оксана (Анна Слю) забирает его из интерната домой, чтобы вовлечь в хитрую коррупционную схему банды в законе (знакомый дэпээсник, его мама-врач, судья и она сама, секретарь суда). По правилам жанра подросток обладает суперсилой — способностью не чувствовать боли, — и его, как сакральную жертву, подбрасывают под машины обеспеченных «терпил».