20 лучших русскоязычных фильмов года по версии «Собака.ru»
Хотя в 2018-м в российском кино не было ярких противостояний (вроде баттла за сердца зрителей «Нелюбви» и «Аритмии»), «Собака.ru» насчитала целых 19 побывавших в прокате русских картин и одну белорусскую, которыми запомнится этот год.
«История одного назначения»
Семейная сага Авдотьи Смирновой (в ней играет ее папа Андрей Смирнов, брат Алексей Смирнов, а в числе продюсеров — муж Анатолий Чубайс) о счастливом браке Льва Толстого (Евгений Харитонов) с Софьей Андреевной (Ирина Горбачева). Картина основана на реальных событиях из жизни писателя: ярый противник смертной казни пытался спасти от расстрела юродивого солдата Шабунина.
«Сердце мира»
Соавтор сценария «Аритмии» и режиссер «Комбината „Надежда“» Наталия Мещанинова сняла фильм о буднях лесной притравочной станции, и жюри «Кинотавра», главного кинофестиваля страны, признало эту медленную, красивую, местами почти документальную, ленту лучшей в этом году. Ветеринар Егор (Степан Девонин) создает свой собственный рай на земле — кормит козлят из бутылочки и возится с парализованным алабаем Белкой (его альтер эго: Егор — травматик). Но неизбежно в этот заботливо, но искусственно сконструированный мир вторгаются чужие: зеленые активисты и проблемы прошлого.
«Лето»
Наивный байопик Виктора Цоя и Майка Науменко (с элементами мюзикла!) стал чуть ли не самым обсуждаемым фильмом года из-за ареста режиссера Кирилла Серебренникова и критики Бориса Гребенщикова, назвавшего его сценарий «ложью от начала и до конца». Специально для всех несогласных худрук «Гоголь-центра» вводит образ Скептика: тот периодически обращается напрямую к зрителю, сообщая, что этого всего на самом деле не было.
«Человек, который удивил всех»
Фильм семейного дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, представлявший Россию на минувшем Венецианском кинофестивале. Сибирский егерь Егор (Евгений Цыганов) — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек, чтобы обмануть смерть решает притвориться женщиной.
«Подбросы»
Прозванный критиками «русским Ксавье Доланом» Иван И. Твердовский снял к своим двадцати девяти уже третью картину. В «Подбросах» он окончательно ушел от документальности «Класса коррекции» к магическому реализму: нуар-комиксу про коррупцию. Оставившая Дениса шестнадцать лет назад в беби-боксе мать Оксана (Анна Слю) забирает его из интерната домой, чтобы вовлечь в хитрую коррупционную схему банды в законе (знакомый дэпээсник, его мама-врач, судья и она сама, секретарь суда). По правилам жанра подросток обладает суперсилой — способностью не чувствовать боли, — и его, как сакральную жертву, подбрасывают под машины обеспеченных «терпил».
«Кислота»
В фильме Александра Горчилина наркотические трипы под техно сменяются суицидом, групповой секс — первым, добровольная сдача полиции — визитами на обряд крещения, а сепарация от родителей — непониманием, что ты можешь дать миру, кроме зарядки от айфона. Итог – попадание в программу «Перспективы» Берлинского кинофестиваля и приз «Кинотавра» за лучший деюбт.
«Хрусталь»
Драмеди Дарьи Жук о внутренней и внешней свободе была выдвинута на «Оскар» от Беларуси (увы, безуспешно). Диджей Веля (умница, красавица, ученица Дмитрий Брусникина и жена рэпера Хаски Алина Насибуллина) мечтает уехать в США. Из-за ошибки в поддельной справке на визу ей приходится стать частью незнакомой семьи.
«Фагот»
Полностью снятая на iPhone комедия Бориса Гуца о том, как иногда сложно расстаться с ревнивой и стервозной девушкой. В роли экс-герлфренд – Анастасия Пронина из «Тряпичного союза» и «Петербург. Только по любви».
«Довлатов»
Картина Алексея Германа-младшего, в которой его жена, художник-постановщик Елена Окопная, скрупулезно воссоздала быт 1970-х (за что получила «Серебренного медведя» на Берлинале!). Фильм о четырех днях из жизни не слишком востребованного в СССР писателя Сергея Довлатова, времени застоя и больших ожиданий был в экстремально коротком прокате: всего четыре же дня.
«Облепиховое лето»
Байопик Александра Вампилова по сценарию Ольги Погодиной-Кузьминой, снятый на студии «Лендок». Сравнения с «Довлатовым», конечно, неизбежны, но фильм с Андреем Мерзликиным в роли великого драматурга получился более массовым – скроенным по голливудским лекалам.
«На районе»
Как режиссера Ольгу Зуеву волнуют опасные игры парней под тридцать Кисы (Данила Козловский) и Вовы (Илья Маланин). Бонус – в фильме есть девичий хор, поющий «Creep» Radiohead, а Данила зачитает рэп.
«Без меня»
Второй фильм актера Кирилла Плетнева, вполне удачно дебютировавшего в режиссуре с историей поющей тюремной надзирательницы «Жги!». На этот раз у него получилась мелодрама в стиле «Дневника памяти». Две девушки (Полина Максимова и Любовь Аксенова) после гибели молодого человека (Риналь Мухаметов), которого они обе любили, начинают получать таинственные сообщения.
«Слоны могут играть в футбол»
Трехактный фильм-перевертыш от автора «Рассказов» и «Кино про Алексеева» Михаила Сегала. Менеджер средних лет Дмитрий (Владимир Мишуков) проживает практически идентичную историю с тремя разными юными девушками.
«Дело Собчака»
Ксения Собчак, автор идеи докудрамы о политической травле ее отца, называет самым большим журналистским успехом фильма не интервью с президентом Путиным, а откровенный разговор о травмах со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой.
«Мешок без дна»
Созданный по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще» полный метафор и цитата фильм тонкого эстета и художника Рустама Хамдамова (автора «Вокальных параллелей»). Действие картины происходит во время правления Александра II. Одна из фрейлин рассказывает сказку, которая происходит в 13 веке и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу.
«Собибор»
Константин Хабенский дебютировал в режиссуре пеплумом о восстании узников польского концлагеря Собибор в 1943 году и сам же исполнил в нем главную роль. Впрочем, отборочная комиссия «Оскара» картину не оценила – она не попала в число номинантов за «Лучший фильм на иностранном языке», хотя была выдвинута от России.
«Тренер»
Данила Козловский провел трансфер года из актеров в режиссеры и сценаристы – в спорт-драме о вере в себя моральную поддержку ньюкамеру оказали Ирина Горбачева, его муза Ольга Зуева и профессиональные футболисты Дмитрий Сычев и Алан Гатагов.
«Я худею»
Бодипозитивный ромком от режиссера сериала «Ольга» Алексея Нужного с Ириной Горбачевой, Евгением Куликом и Сергеем Шнуровым. Ради главной роли в фильме Александра Бортич поправилась на 20 килограммов, а потом сбрасывала вес в ходе съемок – по сюжету.
«Селфи»
В референсах психодрамы Николая Хомерики по сценарию Сергея Минаева были «Исчезнувшая» Финчера, советская сказка «Тень» с Олегом Далем и классические мотивы романтизма — «черный человек», он же двойник-доппельгангер, занимает место писателя Богданова, героя Константина Хабенского.
«Лед»
Сказка с элементами мюзикла с Аглаей Тарасовой, Милошем Биковичем и Александром Петровым от режиссера-дебютанта Олега Трофима (автора трогального клипа о тревожной юности «Бейся сердце» группы Sirotkin). Фигуристка Надя, получив тяжелую травму, учится снова ходить, стоять на льду, верить людям и в свою мечту.
«Карп отмороженный»
Трагикомедия с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым о детях, забывающих о своих родителях. Чтобы не отвлекать занятого сына, пожилая Елена Михайловна (Неелова), узнав о смертельном диагнозе, при жизни планирует похороны, справляет поминки и уговаривает соседку (Фрейндлих) помочь ей отправиться на тот свет.
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