Феминизм и стендап: стоит ли смотреть сериал «Удивительная миссис Мейзел»?

Главную роль играет Рэйчел Броснахан – актриса, известная по нескольким очень удачным ролям второго плана и получившая за «Карточный домик» номинацию на «Эмми». Здесь она очень органична, что во многом обеспечивает успех сериала – после двух сезонов сложно представить кого-то другого, столь удачно сочетающего безграничную энергию, проницательный взгляд и точное, как расчеты ее экранного отца-математика, чувство юмора.

Менеджером Мидж по имени Сьюзи, нелюдимой и не самой приятной работницей клуба Gaslight, стала Алекс Бортшейн, обладательница «Эмми» за озвучивание Лоис в мультсериале «Гриффины». Помимо них, важную роль в действии выполняет экс-муж миссис Мейзел Джоэл, его и ее родители.

Эта команда создает очень интересную динамику. Весь первый сезон Мидж сама не верит в неожиданно явившееся ей предназначение – стать стендап-комиком. У нее далеко не все получается, но в этом виноваты скорее обстоятельства. В Америке того времени со сцены можно шутить про мужские половые органы, но нельзя про женские, а слово «беременность» вообще является ругательным. Если же ты девушка и пытаешься преуспеть в стендапе, то половина промоутеров будет судить тебя не по твоим артистическим талантам, а по тому, чем тебя физически наградила природа. Пробиваться сквозь эту кирпичную стену с менеджером того же пола, что и ты, особенно сложно. Но Сьюзи верит в Мидж, а Мидж – в то, что если что-то любишь, то у тебя обязательно получится сделать это делом жизни. Таким образом, сериал становится чем-то вроде мотивационной лекции для тех, кто распланировал свою жизнь, а потом посмотрел на план и ужаснулся. Во втором сезоне актерский ансамбль используется еще шире, сцен выступлений талантливой комедиантки в клубах и не только становится больше, а шутки – смешнее.