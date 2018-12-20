Видео дня: взрослый Маколей Калкин воссоздал сцены из фильма «Один дома»
Повзрослевший Маколей Калкин вернулся к роли Кевина Маккаллистера спустя 28 лет после выхода первой части «Один дома». Актер воссоздал несколько сцен из культовой новогодней комедии. Декорации те же самые, но отличие всё-таки есть: теперь у главного героя есть смартфон Рixel и «умная» колонка Google Home.
Видео сняли в качестве предновогодней рекламы Google.
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