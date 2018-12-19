Критики назвали лучшие российские сериалы 2018 года

Второе место досталось сериалу «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова с Александром Петровым в главной роли. На третьем месте — проект Семена Слепакова и Петра Буслова «Домашний арест».

Рейтинг составлялся по количеству упоминаний. В его составлении приняли участие 16 экспертов, которые выбирали из 214 российских сериалов.