Критики назвали лучшие российские сериалы 2018 года
Кинокритики составили рейтинг лучших российских сериалов, которые вышли в 2018 году. Лидером списка стала «Обычная женщина» Бориса Хлебникова о 39-летней женщине Марине, втайне от семьи работающей сутенершей. В главных ролях — Анна Михалкова и Евгений Гришковец.
Второе место досталось сериалу «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова с Александром Петровым в главной роли. На третьем месте — проект Семена Слепакова и Петра Буслова «Домашний арест».
Рейтинг составлялся по количеству упоминаний. В его составлении приняли участие 16 экспертов, которые выбирали из 214 российских сериалов.
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