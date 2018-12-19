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Критики назвали лучшие российские сериалы 2018 года

Кинокритики составили  рейтинг лучших российских сериалов, которые вышли в 2018 году. Лидером списка стала «Обычная женщина» Бориса Хлебникова о 39-летней женщине Марине, втайне от семьи работающей сутенершей. В главных ролях — Анна Михалкова и Евгений Гришковец. 

 

Второе место досталось сериалу «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова с Александром Петровым в главной роли. На третьем месте — проект Семена Слепакова и Петра Буслова «Домашний арест».

Рейтинг составлялся по количеству упоминаний. В его составлении приняли участие 16 экспертов, которые выбирали из 214 российских сериалов. 

 

От «Обычной женщины» до «Звоните ДиКаприо»: 10 отличных русских сериалов


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