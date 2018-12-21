Лучшие сериалы зимы 2018-2019

«Аромат»

Немецкий сериал, дебютировавший в середине ноября, но как-то всеми пропущенный, что несправедливо. Если совсем коротко, то это эстетский «Парфюмер» Патрика Зюскинда, только выращенный до размеров тинейджерского драматического триллера. Шестеро друзей в школе-пансионе очень тонко и невероятно еще как чувствуют запахи, потом, естественно, начинают убивать разных людей – причем в поисках аромата, который мог бы заставить пахнущего им влюбить в себя всех на свете. Довольно дикое, но притягательное зрелище с массой необычно и сексуально выглядящих молодых артистов с неамериканскими лицами.

С 21 ноября