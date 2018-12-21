Лучшие сериалы зимы 2018-2019
Джиллиан Андерсен в роли секс-терапевта, а Джон Малкович — Эркюля Пуаро, антиутопия о сохранении СССР от Netflix и сай-фай от автора «Игры престолов» – все, что вы будете смотреть зимними вечерами.
«Аромат»
Немецкий сериал, дебютировавший в середине ноября, но как-то всеми пропущенный, что несправедливо. Если совсем коротко, то это эстетский «Парфюмер» Патрика Зюскинда, только выращенный до размеров тинейджерского драматического триллера. Шестеро друзей в школе-пансионе очень тонко и невероятно еще как чувствуют запахи, потом, естественно, начинают убивать разных людей – причем в поисках аромата, который мог бы заставить пахнущего им влюбить в себя всех на свете. Довольно дикое, но притягательное зрелище с массой необычно и сексуально выглядящих молодых артистов с неамериканскими лицами.
С 21 ноября
«1983»
Альтернативная история о мире, в котором разрушительный теракт, организованный в Польше в 1983 году, остановил движение к демократии и лично Леха Валенсу и позволил сохранить в ней казарменный социализм. Действие разворачивается в 2002 году: «железный занавес» не упал, гонка вооружений не прекратилась, СССР тут как тут. Престранная, стильно-мрачная нетфликсовская антиутопия с американскими и польскими актерами вперемешку.
С 1 декабря.
«Летящие сквозь ночь»
Сай-фай по мотивам небольшого рассказа вредного старика Джорджа Р.Р. Мартина, который все не хочет дописывать «Игру престолов». Рассказ написан аж в 1980-м, телеадаптация, разумеется, максимально осовременена. Далекое будущее, Земля на грани коллапса, группа исследователей летит на суперкорабле Nightflyer к границам Солнечной системы, чтобы найти некое разумное инопланетное существо, способное всех спасти. Но при подлете бортовой компьютер, прямо как у Кубрика, начинает бунтовать и производить дизайнерские галлюцинации, восемь героев выясняют отношения между собой и с иллюзорной реальностью и так далее. Это только начало, а к профильному каналу SyFy подключился вездесущий Netflix, так что надежда на грандиозный продукт остается.
Со 2 декабря
«Удивительная миссис Майзел», 2 сезон
Ретро-драмеди про вымышленную стендапершу на фоне сексистских американских 1950-х приобрел высокие рейтинги, прославил как выдающуюся актрису Рэйчел Броснахэн, а самому первому сезону принес «Золотого глобуса» в номинации «Лучший сериал — комедия или мюзикл». Почему это произошло — читайте в нашем разборе. Во втором сезоне миссис Мейзел отправится в свой всеамериканский тур, а антураж обещает быть тем же – «Безумцами», переписанными феминистскими сценаристками.
С 5 декабря
«По ту сторону», 2 сезон
Фантастическая антиутопия продолжит показывать зрителям мир Прайма. Это, напомним, другой мир, который переплетен с нашей реальностью. О существовании Прайма в первом сезоне совершенно случайно узнает Говард Силк (грандиозный артист ДЖ. К. Симмонс), который, как выяснится, занимается охраной таинственного коридора, объединяющего миры У Прайма много особенностей, но главной является то, что в параллельном мире проживают люди, которые являются аналоами человека из настоящего. Мелкий служащий в нашем мире, в другом измерении оказывается важным оперативником. Параноидальная свистопляска, сюжетом и сеттингом которой не погнушался бы сам Филипп Дик, продолжится еще минимум в двух сезонах.
С 11 декабря
«Убийства по алфавиту»
Новая экранизация в классическом духе BBC зловещего романа Агаты Кристы из цикла про детектива Эркюля Пуаро. Много тут описывать нет нужды: в роли Пуаро – Джон Малкович, инспектора Крома играет Руперт Гринт, то есть Рон из «Гарри Поттера», безвозвратно превратившийся в рыжего коренастого мужчину с усами.
С 20 декабря
«Доказанная невиновность»
Новый процедурал от сериального департамента монструозной корпорации 20th Sentury Fox. Небольшая юридическая фирма, возглавляемая адвокатессой Мэделин Скотт с непростым прошлым, занимается только и исключительно делами точно или скорее всего невинно осужденных. Как в любой юридической разговорной драме, предсказать что-то нельзя – все зависит от игры актеров, возможно, это вторая «Хорошая жена»
С 30 декабря
«Проект "Синяя книга"»
США, 1950-е. Прямо на центр маленького городка с небес падает невесть что, любопытные местные дети покрываются странными пятнами и ведут себя подозрительно. Астроном и капитан ВВС начинают разбираться с фактами бесчинств НЛО, повсюду натыкаясь на запреты, тайные документы и правительственный заговор. Крепкая конспирологическая фантастика, «X Files на минималках».
С 9 января
«Перерождение»
В одной из стран Южной Америки нескольких больных раком в термальной стадии кусают огромные летучие мыши, больные совершенно выздоравливают, правительство страшно радуется и начинает масштабный эксперимент с новой вакциной. Как легко догадаться, очень скоро появляются орды совершенно неуязвимых вампиров, к тому же телепатов. Все это происходит на протяжении сотен лет, человечество на грани вымирания, и только одна девочка, супер-телепатка, способна все это наконец прекратить. Постапокалиптический сериал для тех, кто соскучился по «Настоящей крови».
С 14 января
«Настоящий детектив», 3 сезон
Команда шоураннера и сценариста Ника Пиццолатто, создавшая одну из самых жутких и герметичных сериальных вселенных, вернется в штат Луизиана и к пропадающим детям. В главных ролях неожиданнейший дуэт – казалось, совсем вышедший в тираж экс-красавчик Стивен Дорв и молодая черная звезда Махершалла Али, у которого за пазухой «Оскар» за «Лунный свет». В режиссерском кресле всех серий сезона – сам Пиццолатто.
С 14 января
«Сексуальное образование»
Одно из долгожданных телешоу Netflix. Главный герой – старшеклассник-девственник, чья мама (Джиллиан Андерсон) работает секс-терапевтом. Устав от предельной прозрачности, откровенности и секс-просвета, юноша вместе с непопулярной девицей организуют в школе подпольную клинику, где решают соответствующие проблемы сверстников и сверстниц. Очень любопытно будет взглянуть, что получилось из такой одиозной темы в эпоху MeToo, дейтинг-сервисов и шатающейся во все стороны гетеронормативности.
С 16 января
«Розуэлл, Нью-Мексико»
В 1947 году произошел знаменитый Розуэлльский инцидент – под городом обрушилось нечто вроде НЛО, что было сразу засекречено ФБР. Происшествие это играет серьезную роль в американской поп-культуре и спустя 70 лет. Новый сериал канала CW – мрачный ремейк довольно придурковатого «Города пришельцев (1999-2002). В месте, где пустынные ветры, метамфетаминщиики и кактусы, среди тинейджеров попадаются инопланетяне, замаскированные под тинейджеров.
С 20 января
«Черный понедельник»
Можно ли снять смешной, захватывающий и бесстыдно неотразимый сериал про внезапный биржевой обвал в 1987 году – тот самый «черный понедельник»? Можно, если режиссером этого предприятия выступает выдающийся комик и комедиограф Сет Роген, в главных ролях Дон Чидл и Реджина Холл, а под звуки глянцевой попсы 80-х и кокаиновые вечеринки трещит и рушится рейганомика и мечта всех яппи – всегда делать деньги из воздуха.
20 января
«Королевство»
Рискованный проект всепроникающих Netflix, который пиарится как самый главный остросюжетный сериал сезона. Действие происходит в средневековой Корее, в которой появляются армия зомби. Снял все это великолепие Ким Сон-хун, режиссер «Трудного дня» и не последний корейский автор. Что ж, после ошеломительного теледебюта «философствующего молотом» Чхан Пан-Ука («Маленькая барабанщица») пришествие изысканных корейцев на студии и стрим-сервисы белых варваров выглядит логично.
С 25 января
«Убийственный класс»
Еще один сериал канала SyFy рассказывает о бездомном юноше Маркусе Лопесе, который совершено случайно попадаетт в элитную частную школу-пансион. В кровавом Хогвартсе учат убивать всеми известными способами. Здесь учатся и живут дети знаменитых преступников и топ-киллеров. Гран-гиньоль по комиксу и чистое развлечение с неплохими, судя по трейлеру, диалогами.
С 27 января
«Я – ночь»
Снятый Патти Дженкинс («Монстр», «Чудо-женщина») сериал, основанный на биографии «Однажды она потемнеет», рассказывает о молодой девушке Фауне Ходел, которая подростком осталась на попечении афроамериканской служанки. 20 лет спустя Фауна обнаружила настоящую мать, а вместе с тем сведения о всевозможных семейных ужасах от инцеста до участия дедушки Фауны в убийстве Черной Орхидеи. Шестисерийный психопатологический триллер с Крисом Пайном в роли репортера, помогающего героине.
С 27 января
«Академия «Амбрелла»
Бодрая деконструкция комикса про недружную супергеройскую семью. Действие сериала происходит в альтернативной вселенной. Миллионер-пришелец усыновляет семь детей, которые обладают сверхспособностями, и основывает, собственно, Академию «Амбрелла». Вместе они используют свои скиллы для защиты планеты от суперзлодея. Все это снято платформой Netflix по комиксам с ума сойти кого - экс-вокалиста группы My Chemical Romance Джерарда Уэя. А в качестве главной актерской приманки – лесби-икона и просто великолепная артистка Эллен Пейдж.
С 15 февраля
«МакМафия», 2 сезон
Эпическая сага о русскоязычной организованной преступности продолжится все большей самостоятельностью молодого главаря (Джеймс Нортон) – сына старого и психопатического босса русской мафии (Алексей Серебряков). В реалистичности сериал уступает любому эпизоду любого сериала Дэвида Саймона, но в изображении криминальной русской диаспоры, по крайней мере, обходится без диких стереотипов.
Февраль
«Позолоченный век»
Анонсированный на конец зимы 10-серийный продукт сценариста и продюсера Джулиана Феллоуза, шоураннера «Аббатства Даунтон» и специалиста по в меру куртуазному, в меру реалистичному ретро. Действие нового сериала происходит в 80-ые годы XIX века в Нью-Йорке, в эпоху быстрого роста экономики и населения США после гражданской войны и реконструкции Юга. Главными героями станут Мариан Брук, хорошая девушка из благочестивой семьи, и семья жестокого и алчного магната Джорджа Рассела.
Февраль
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