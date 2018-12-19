Фильм «Кислота» Горчилина вошел в программу Берлинале
Фильм «Кислота» 26-летнего режиссера Александра Горчилина вошел в программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Берлинале.
Представители фестиваля охарактеризовали картину как «стильный и заряженный энергией фильм». На сайте мероприятия указано, что лента рассказывает историю о поиске смысла жизни молодыми людьми.
В России премьера фильма прошла 4 октября, он был признан лучшей картиной на конкурсе «Кинотавр. Дебют».
Берлинале пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года. В прошлый раз в программу «Панорама» включили фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль», который получил приз зрительских симпатий.
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