Фильм «Кислота» Горчилина вошел в программу Берлинале

В России премьера фильма прошла 4 октября, он был признан лучшей картиной на конкурсе «Кинотавр. Дебют».

Берлинале пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года. В прошлый раз в программу «Панорама» включили фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль», который получил приз зрительских симпатий.