«Оскар» объявил шорт-лист номинантов в нескольких категориях

Американская академия киноискусств объявила шорт-лист на некоторые из номинаций на «Оскар». На награду в категории «Лучшие визуальные эффекты» претендуют: «Хан Соло: Звездные войны», «Черная Пантера», «Человек-муравей и Оса», «Мстители: Война бесконечности», «Кристофер Робин», «Человек на Луне», «Мир Юрского периода 2», «Мэри Поппинс возвращается», «Первому игроку приготовиться» и «Удивительный мир Марвена».

Жюри просмотрит 10-минутные отрывки каждого фильма и объявит окончательных номинантов позже.

В номинацию «Грим и стиль прически» вошли «Черная Пантера», «Богемская Рапсодия», «Граница», «Две королевы», «Стэн и Олли» и «Суспирия». В категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» представлены: «Поведение животных», «Бао» и «Дедушка морж». Еще десять картин были выбраны на номинацию «Лучший короткометражный игровой фильм», среди них «Только для ваших ушей», «Дикарь» и «В тюряге».

«Собибор» Константина Хабенского не прошел в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке». За это звание будут бороться фильмы из Польши, Японии, Германии, Казахстана, Мексики, Колумбии, Дании, Ливана и Южной Кореи.

На премию «Лучшая музыка» выдвинуты 15 фильмов, таких как «Человек на Луне», «Черный клановец», «Первому игроку приготовиться», «Смерть Сталина», «Черная Пантера» и другие.

В 2018 году Россию на премии «Оскар» представлял фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Полый список номинантов прошлой премии здесь.