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Коротко: от Сильвио Берлускони до Евгения Цыганова

Евгений Цыганов хочет сменить пол в драме «Человек, который удивил всех», Тони Сервилло играет Берлускони в байопике «Лоро», а также «Сталкер» снова на большом экране – что смотреть в кино на этой неделе.

«Лоро» / Loro

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Байопик экс-премьера Берлускони режиссер Паоло Соррентино снял как вульгарно-ироничную эпитафию эпохе гедонизма нулевых: это красота, но вульгарная, а не великая.

С 25 октября

«Человек, который удивил всех»

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Лента семейного дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Сибирский егерь Егор (Евгений Цыганов), чтобы обмануть смерть, решает сменить пол.

С 25 октября

«Два билета домой»

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Мелодраматическая картина Дмитрия Месхиева по сценарию Сергея Гармаша с ним же в одной из главных ролей. Считавшая себя круглой сиротой Люба узнает, что ее отец жив.

С 25 октября

«Репродукция» / Replicas

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Вся семья гениального ученого (Киану Ривз) погибает в автокатастрофе. Он возвращает их к жизни, но на воскресших начинается охота.

С 25 октября

«Глубокие реки»

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Картина ученика Александра Сокурова Владимира Битокова. Живущий в городе младший сын возвращается в небольшое село, чтобы помочь братьям-лесорубам и получившему травму отцу. 

С 25 октября

«Сталкер»

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Журнал «Искусство кино» возвращает на большой экран культовую картину Андрея Тарковского. В кинотеатрах покажут отреставрированную версию.

С 25 октября

«Только не они»

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Российская комедия про супергероев: сверхспособности неожиданно достаются 20-летним тусовщикам – Математику, Мажору, Рокеру, Стерве, Психу, Блондинке и Неудачнице.

С 25 октября

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Автор: sobaka
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Рубрика: Кинофичер
Люди: Евгений Цыганов
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