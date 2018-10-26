Коротко: от Сильвио Берлускони до Евгения Цыганова
Евгений Цыганов хочет сменить пол в драме «Человек, который удивил всех», Тони Сервилло играет Берлускони в байопике «Лоро», а также «Сталкер» снова на большом экране – что смотреть в кино на этой неделе.
«Лоро» / Loro
Байопик экс-премьера Берлускони режиссер Паоло Соррентино снял как вульгарно-ироничную эпитафию эпохе гедонизма нулевых: это красота, но вульгарная, а не великая.
С 25 октября
«Человек, который удивил всех»
Лента семейного дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Сибирский егерь Егор (Евгений Цыганов), чтобы обмануть смерть, решает сменить пол.
С 25 октября
«Два билета домой»
Мелодраматическая картина Дмитрия Месхиева по сценарию Сергея Гармаша с ним же в одной из главных ролей. Считавшая себя круглой сиротой Люба узнает, что ее отец жив.
С 25 октября
«Репродукция» / Replicas
Вся семья гениального ученого (Киану Ривз) погибает в автокатастрофе. Он возвращает их к жизни, но на воскресших начинается охота.
С 25 октября
«Глубокие реки»
Картина ученика Александра Сокурова Владимира Битокова. Живущий в городе младший сын возвращается в небольшое село, чтобы помочь братьям-лесорубам и получившему травму отцу.
С 25 октября
«Сталкер»
Журнал «Искусство кино» возвращает на большой экран культовую картину Андрея Тарковского. В кинотеатрах покажут отреставрированную версию.
С 25 октября
«Только не они»
Российская комедия про супергероев: сверхспособности неожиданно достаются 20-летним тусовщикам – Математику, Мажору, Рокеру, Стерве, Психу, Блондинке и Неудачнице.
С 25 октября
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