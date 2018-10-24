Режиссер «Большой маленькой лжи» и «Острых предметов» снимет байопик о Джоне Ленноне и Йоко Оно

Канадский режиссер Жан-Марк Валле, известный по сериалам «Острые предметы», «Большая маленькая ложь» и фильму «Далласский клуб покупателей» срежиссирует байопик о Джоне Ленноне и Йоко Оно, пишет Deadline.

На этом посту он сменит Майкла Де Луку, известного по картинам «Американская история X» и «Кокаин».

Сценарий для байопика написал Энтони МакКартен («Темные времена»), и компания Universal Pictures сейчас ведет переговоры о покупке прав на проект. Известно, что Валле неоднократно встречался с Йоко Оно для того, чтобы как можно достовернее передать историю на экраны. В ближайшее время он внесет правки в сценарий и приступит к съемкам.