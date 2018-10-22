12 лучших фильмов ЛГБТ-фестиваля «Бок о Бок»

«Счастливый принц»

Фильм закрытия фестиваля. В этом году на «Бок о Бок» приедет великолепный Руперт Эверетт – выдающийся британский актер, один из первых в киноиндустрии открытых геев. Эверетт лично представит свой режиссерский дебют «Счастливый принц», в котором он сыграл главную роль. Картина, с горькой иронией повторяющая название пронзительной сказки Оскара Уайльда, рассказывает о последних днях жизни в Париже великого писателя – смертельно больного, изгнанного из родной страны, отбывшего два года каторжной тюрьмы за «содомию», преданного возлюбленным, покинутого друзьями за исключением двух самых близких (в исполнении Колина Ферта и Эдвина Томаса). Это не первая в истории кино биографическая драма о Уайльде. Но на этот раз экранизация бурной и горестной жизни светского баловня, насмешника и жертвы викторианской гомофобии очевидно обречена на успех. Кроме перечисленных звезд, в фильме снялись Эмили Уотсон, которая играет несчастную жену главного героя, Миранда Ричардсон (зловещая маркиза Куинсберри), а красивый и обаятельный ольстерский актер Колин Морган сыграл Альфреда «Бози» Дугласа, главную любовь и проклятие Уайльда.

1 ноября, 19:30, кинолофт «Москва