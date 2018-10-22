12 лучших фильмов ЛГБТ-фестиваля «Бок о Бок»
С 24 октября в Петербурге стартует единственный в России фестиваль фильмов ЛГБТ-тематики «Бок о Бок», проводящийся в этом году в одиннадцатый раз. «Собака.ru» выбрала лучшие картины из его программы, которые нельзя пропустить.
«Фантастическая женщина»
Фильм открытия фестиваля, обладатель «Оскара»-2018 в номинации «Лучший зарубежный фильм», драма чилийца Себастьяна Лелио. Официантка и начинающая певица Марина (ее сыграла дебютантка Даниэла Вега) недавно поменяла паспортный пол. После смерти бойфренда значительно старшее ее героиня вынуждена вступить в неравный бой с бюрократией и трансфобным окружением. Тонкий и негромкий фильм под чутким продюсерским контролем лидера нового чилийского кино Пабло Ларраина и немецкой режиссерки Марен Аде, чей фильм «Тони Эрдманн» стал фестивальной сенсацией 2016 года.
24 октября, 19:00, кинолофт «Москва»
«С любовью, Саймон»
Светлая и добрая тинейджерская комедия о каминг-ауте. 17-летний Саймон скрывает от всех свою гомосексуальность, переписываясь с виртуальным возлюбленным. Но чат попадает в чужие руки, и парня начинают шантажировать. Несмотря на мрачноватую завязку, полнометражный дебют телевизионщика Грега Берланти – легкий и остроумный образчик жанра coming of age, картина о рассыпающихся в прах предрассудках и всепобеждающей силе юности.
25 октября, 20:00, кинолофт «Москва»
«Профессор Марстон и Чудо-Женщины»
Историческая драма американки Анжелы Робинсон, основанная на реальных биографиях создателей комикса о Чудо-Женщине, полиаморного трио. 20-е годы ХХ века: Уильям и Элизабет Марстоны (Люк Эванс, Ребекка Холл) – гениальные ученые. Их страстные отношения становятся еще более экстравагантными с появлением ассистентки Олив Бирн (Белла Хиткот). К обмену идеями примешивается флирт, перерастающий в роман, и трио вступает в отношения, которые навсегда изменят их судьбы. После показа фильма в рамках «Бок о Бок» состоится дискуссия на актуальную ныне тему полиамории и всего с ней связанного.
26 октября, 19:30, кинолофт «Москва»
«Девочка»
15-летняя Лара намерена стать профессиональной балериной. Она до изнурения занимается, одновременно проходя через важнейший этап своей подростковой жизни. Будучи рожденной мальчиком, героиня начинает принимать гормоны, а до желанной перемены социального и паспортного пола, то есть до совершеннолетия, – еще целых три года. Режиссерский дебют бельгийского режиссера Люкаса Донта, откровенно и вместе с тем деликатно рассказывающий о трансгендерном переходе, получил приз критиков ФИПРЕССИ на Каннском фестивале, а сыгравший главную роль Виктор Польстер – награду как лучший актер.
27 октября, 18:15, кинолофт «Москва»
«Сильвана»
Есть такой хлесткий афоризм «Культура – это удавшаяся политика». Документальный фильм «Сильвана» – крайне энергично снятый портрет знаменитой шведской рэп-артистки Сильваны Имам – яркая иллюстрация этого слогана. Дочь мигрантов, сирийского юриста и литовской лингвистки, за несколько лет стала кумиром сотен тысяч шведских девочек. Лесбиянка, феминистка, антифашистка, спутница жизни прогрессивной поп-звезды Бетрис Эли, Сильвана в свои страстные треки вкладывает политическое послание о равенстве всех людей, квир-революции и мире без ненависти, гомофобии и расизма. Сильвана Имам приедет на фестиваль: после показа фильма о ней состоится беседа, которую проведет Саша Черноусова, участница проекта «Феминистки поясняют».
27 октября, 20:30, кинолофт «Москва»
«Наследницы»
Чела и Чикита – пожилая лесбийская пара, живущая более 30 лет вместе в парагвайской столице Асунсьоне. Дочери состоятельных родителей, в последние годы они вынуждены распродавать фамильный антиквариат, однако долги все множатся. Чела попадает по ложному обвинению в тюрьму, а Чикита устраивается таксисткой для богатых дам. Снятая в духе витального латиноамериканского реализма драма представляет еще одну terra incognita на мировой кинокарте – Парагвай. Режиссер этого утонченного фильма Марсело Мартинесси получил на Берлинале-2018 «Серебряного медведя» за режиссуру, а Ана Брун, сыгравшая Челу, ту же награду как лучшая актриса.
28 октября, 16:15, кинолофт «Москва»
«Шелк и пламя»
Документальный фильм, снятый американцем Джорданом Шиле в китайской провинции. Яо, 40-летний закрытый гей, приезжает из Пекина в родное селение, чтобы встретить Новый год. Глухонемая мать и инвалид-отец довольны социальным успехом и хорошим заработком старшего сына, но крайне обеспокоены тем, что тот еще не женат. Самое плачевное, что Яо, чтобы «соответствовать», готов пойти против своих желаний. Черно-белый фильм точно и подробно рисует картину современной КНР, где футуристический прогресс огромных городов соседствует с кромешной нищетой крестьянского Китая, а стремление «прозападных» китайцев жить по-другому противоречит глубоко укоренившимся архаичным традициям. «Шелк и пламя» получил главный приз на фестивале документального кино в Сиэтле.
28 октября, 18:30, кинолофт «Москва»
«Неправильное воспитание Камерон Пост»
Получивший главный приз фестиваля независимого американского кино «Санданс», второй полнометражный фильм Дезире Акхаван, новой «квир-сенсации» и американки иранского происхождения. В фильме юная голливудская суперзвезда Хлоя Грейс Морец играет сироту, которую фанатично религиозные дядя и тетя отправляют в христианский лагерь, после того как обнаруживают ее любовную связь с одноклассницей. В лагере Камерон Пост подвергается репаративной терапии – шарлатанскому «лечению» гомосексуальности. Пребывание в этом жутком месте, тем не менее, дарит Камерон настоящих друзей и подруг. Хотя время действия картины – начало 1990-х, подобные изуверские «методы исправления» ЛГБТ-людей до сих пор применяются во множестве стран.
28 октября, 21:20, кинолофт «Москва»
«Рафики»
Трагическая мелодрама из Кении, рассказывающая о любви между двумя юными девушками, чьи отцы являются конкурентами на муниципальных выборах. Режиссерка Ванури Кахиу в этом уникальном для африканского кино ЛГБТ-фильме поднимает сразу несколько болезненных тем: жестокой гомофобии традиционного кенийского общества и огромного классового неравенства на черном континенте. Любопытно, что министерство культуры страны запретило прокат «Рафики», но позволило показать картину в нескольких кинотеатрах Найроби, чтобы фильм смог попасть в «оскаровскую» номинацию за лучший зарубежный фильм.
29 октября, 19:15, пространство «Пальма»
«Жест, означающий любовь»
Пожалуй, самый трогательный док в программе нынешнего фестиваля, от первого лица снятая Эладом Коэном (в соавторстве с Айрис Бен Моше) история жизни израильского глухого гея. Элад почти не общается с отцом и сестрой, мечтает встретить понимающего возлюбленного и близко дружит с Яэли, тоже глухой девушкой, с которой они в конце концов решают завести и совместно воспитывать ребенка. Удивительно ясный, честный и оптимистичный фильм об осознанном родительстве, преодолении одиночества и исцелении травм.
31 октября, 19:20, пространство «Пальма»
«Дайки, камера, мотор!»
Программный фильм Кэролайн Берлер, раскрывающий главную тему фестиваля «Женщины в кино». Увлекательное документальное исследование того, как менялись образы лесбиянок в истории западного кинематографа: от андерграундных экспериментов Майи Дерен в 1940-х, активистских короткометражек 1960-70-х, интеллектуальных коллажей Сью Фредерик и лент-манифестов группы «Лесбиянки-мстительницы» в 1980-х до появления мейнстримных лент о любви между женщинами в 1990-е и триумфа в наши дни таких режиссерок, как Лиза Холоденко («Детки в порядке») и Дезире Акхаван («Соответствующее поведение» и «Неправильное воспитание Камерон Пост»). На экране эту эволюцию комментируют сами создательницы кино, а также активистки и критики, в том числе Руби Рич – кинокритик, придумавшая в 1992 году название для целого появившегося тогда феномена независимого гей-кинематографа – «новое квир-кино». Легендарная Руби Рич приедет на фестиваль и примет участие в обсуждении картины.
31 октября, 21:00, пространство «Пальма»
«Счастливый принц»
Фильм закрытия фестиваля. В этом году на «Бок о Бок» приедет великолепный Руперт Эверетт – выдающийся британский актер, один из первых в киноиндустрии открытых геев. Эверетт лично представит свой режиссерский дебют «Счастливый принц», в котором он сыграл главную роль. Картина, с горькой иронией повторяющая название пронзительной сказки Оскара Уайльда, рассказывает о последних днях жизни в Париже великого писателя – смертельно больного, изгнанного из родной страны, отбывшего два года каторжной тюрьмы за «содомию», преданного возлюбленным, покинутого друзьями за исключением двух самых близких (в исполнении Колина Ферта и Эдвина Томаса). Это не первая в истории кино биографическая драма о Уайльде. Но на этот раз экранизация бурной и горестной жизни светского баловня, насмешника и жертвы викторианской гомофобии очевидно обречена на успех. Кроме перечисленных звезд, в фильме снялись Эмили Уотсон, которая играет несчастную жену главного героя, Миранда Ричардсон (зловещая маркиза Куинсберри), а красивый и обаятельный ольстерский актер Колин Морган сыграл Альфреда «Бози» Дугласа, главную любовь и проклятие Уайльда.
1 ноября, 19:30, кинолофт «Москва
ЛГБТ-фестиваль «Бок о Бок» пройдет в Петербурге с 24 октября по 1 ноября 2018.
Вся программа и расписание на сайте кинофестиваля.
Текст: Артем Лангенбург
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