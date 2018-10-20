Актеры «Игры Престолов» продолжают намекать на сюжетные повороты

Ранее Эмилия Кларк, воплотившая на экране образ Дейнерис Таргариен, также намекала на смерть своей героини в интервью журналу Rolling Stone. «Я не сомневаюсь, что у «Игры престолов» будут еще сиквелы и приквелы, но я отрабатываю последний сезон», — поделилась Эмилия.

Кит Харрингтон, исполнитель роли бастарда Джона Сноу, уверен, что зрителям не понравится то, что они увидят в заключительной серии телевизионной саги. Об этом сообщал портал Кинократия, по словам актера, финал окажется безрадостным.

Актер Финн Джонс, сыгравший сэра Лорана Тиррела, собрал все намеки коллег по площадке и поделился мнением, что всех главным героев ждет конец.