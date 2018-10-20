Актеры «Игры Престолов» продолжают намекать на сюжетные повороты
Питер Динклейдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера, младшего брата восседающей на Железном троне Серсеи Ланнистер, намекнул на гибель своего героя в последнем, восьмом сезоне Игры Престолов. Об этом сообщает сообщает агенство РИА Новости со ссылкой на издание Vulture. «Я думаю, история получила очень хороший конец. Что бы там ни было, смерть была бы для него отличным финалом», — рассказал американскому изданию актер.
Ранее Эмилия Кларк, воплотившая на экране образ Дейнерис Таргариен, также намекала на смерть своей героини в интервью журналу Rolling Stone. «Я не сомневаюсь, что у «Игры престолов» будут еще сиквелы и приквелы, но я отрабатываю последний сезон», — поделилась Эмилия.
Кит Харрингтон, исполнитель роли бастарда Джона Сноу, уверен, что зрителям не понравится то, что они увидят в заключительной серии телевизионной саги. Об этом сообщал портал Кинократия, по словам актера, финал окажется безрадостным.
Актер Финн Джонс, сыгравший сэра Лорана Тиррела, собрал все намеки коллег по площадке и поделился мнением, что всех главным героев ждет конец.
Джорд Мартин, автор цикла романов «Песнь Льда и Огня», по которому снят сериал, не скупится на умерщвления своих героев. Благодаря непредсказуемости сюжетных линий практически невозможно просчитать или хотя бы предположить, что может ожидать героев дальше. Фанаты по всему миру неустанно выстраивают теории, этому посвящено множество каналов на YouTube, блогов и сообществ.
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