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Коротко: От «Хэллоуина» до «Дикой жизни»

Джейми Ли Кертис спасается от маньяка, Мэрил Стрип пытается петь, а Пол Дано дебютирует в режиссуре – что посмотреть в кино на этой неделе.

«Хэллоуин» / Halloween

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Продолжение классического слэшера 40 лет спустя: маньяк Майкл Майерс снова вернется в родной Хэддонфилд, чтобы убивать, а бодрая Лори Строуд (Джейми Ли Кертис) все также способна дать ему отпор.

С 18 октября

«Примадонна» / Florence Foster Jenkins

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Комедия с Мэрил Стрип и Хью Грантом, основанная на реальной биографии Флоренс Фостер Дженкинс. Не имея слуха и голоса, она пела в опере.

С 18 октября

«Дикая жизнь» / Wildlife

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Режиссерский дебют актера Пола Дано с блистательными Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган. Развод родителей в нем показан глазами сына-подростка.

С 18 октября

«Галвестон» / Galveston

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Триллер по одноименному роману сценариста «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто об отношениях экс-мафиози (Бен Фостер) и юной проститутки (Эль Фаннинг).

С 18 октября

«Закат» / Napszállta

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Драма от обладателя «Оскара» и Гран-при Каннского кинофестиваля Ласло Немеша о судьбе модистки, которая накануне Первой мировой приезжает в Будапешт.

С 18 октября

«Слоны могут играть в футбол»

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Трехактный фильм-перевертыш от автора «Рассказов» и «Кино про Алексеева» Михаила Сегала. Менеджер средних лет (Владимир Мишуков) проживает идентичную историю с тремя разными юными девушками.

С 18 октября

«Русское Краткое. Выпуск 1»

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В кинокомпании «Пионер» решили, что краткость – сестра таланта. Раньше доступные только на фестивалях, короткометражки Григория Константинопольского, Ксении Раппопорт и других теперь и в кино.

С 18 октября

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