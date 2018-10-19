Коротко: От «Хэллоуина» до «Дикой жизни»
Джейми Ли Кертис спасается от маньяка, Мэрил Стрип пытается петь, а Пол Дано дебютирует в режиссуре – что посмотреть в кино на этой неделе.
«Хэллоуин» / Halloween
Продолжение классического слэшера 40 лет спустя: маньяк Майкл Майерс снова вернется в родной Хэддонфилд, чтобы убивать, а бодрая Лори Строуд (Джейми Ли Кертис) все также способна дать ему отпор.
С 18 октября
«Примадонна» / Florence Foster Jenkins
Комедия с Мэрил Стрип и Хью Грантом, основанная на реальной биографии Флоренс Фостер Дженкинс. Не имея слуха и голоса, она пела в опере.
С 18 октября
«Дикая жизнь» / Wildlife
Режиссерский дебют актера Пола Дано с блистательными Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган. Развод родителей в нем показан глазами сына-подростка.
С 18 октября
«Галвестон» / Galveston
Триллер по одноименному роману сценариста «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто об отношениях экс-мафиози (Бен Фостер) и юной проститутки (Эль Фаннинг).
С 18 октября
«Закат» / Napszállta
Драма от обладателя «Оскара» и Гран-при Каннского кинофестиваля Ласло Немеша о судьбе модистки, которая накануне Первой мировой приезжает в Будапешт.
С 18 октября
«Слоны могут играть в футбол»
Трехактный фильм-перевертыш от автора «Рассказов» и «Кино про Алексеева» Михаила Сегала. Менеджер средних лет (Владимир Мишуков) проживает идентичную историю с тремя разными юными девушками.
С 18 октября
«Русское Краткое. Выпуск 1»
В кинокомпании «Пионер» решили, что краткость – сестра таланта. Раньше доступные только на фестивалях, короткометражки Григория Константинопольского, Ксении Раппопорт и других теперь и в кино.
С 18 октября
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