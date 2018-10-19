Коротко: От «Хэллоуина» до «Дикой жизни»

«Русское Краткое. Выпуск 1»

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В кинокомпании «Пионер» решили, что краткость – сестра таланта. Раньше доступные только на фестивалях, короткометражки Григория Константинопольского, Ксении Раппопорт и других теперь и в кино.

С 18 октября