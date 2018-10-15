Почему надо смотреть сериал «Романовы»?

В первом эпизоде (он называется «Фиолетовый час») «Романовы» звучат как классический русский роман XIX века: на двух языках с преобладанием французского. Престарелая княгиня Анастасия (или просто Аннушка) живет в роскошных парижских апартаментах с любимой собакой по кличке Алексей, по-стариковски вспоминает о былом величии (с той лишь разницей, что ее предки — настоящие цари) и отказывается отправляться на тот свет — к неудовольствию родственников, ждущих наследства. Коих осталось не так много: племянник Грег (Аарон Экхарт), которого тетка ласково зовет Гришей, и его невеста Софи.

Старушка со склочным характером выгоняет одну сиделку за другой, пока на ее пороге не появляется молодая девушка в хиджабе. Хаджар Амир родилась и выросла в Париже, прекрасно образована и воспитана, но все это не имеет никакого значения для Аннушки, с ходу окрестившей ее «террористкой». Русской аристократке и мусульманской студентке предстоит ужиться под одной крышей и явно что-то там понять про конфликт поколений, рас, менталитетов, мировоззрений и исторических контекстов. В конце концов, обе они — иммигрантки.