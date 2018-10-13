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Новая версия «Людей в черном» скоро выйдет на экраны

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Buds in Black. @chrishemsworth

Публикация от Tessa Thompson (@tessamaethompson)

В сети появился кадр из фильма «Люди в черном». Он станет ремейком известной трилогии Барри Зонненфельда. 

Фотографию со съёмок опубликовала в своём Instagram Тесса Томпсон. Вместе с Крисом Хемсвортом они разделят главные роли в новой картине. Примечательно, что ранее эта пара уже работала вместе в фильме Marvel «Тор: Рагнарёк».

Ремейк расскажет о работе секретной организации, контролирующей деятельность инопланетных существ, которые обитают на Земле среди людей. Агенты Эйч (Хемсворт) и Эм (Томпсон) выступят в центре сюжета.

Премьера фильма состоится 14 июня 2019 года.


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