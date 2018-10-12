Режиссер Алексей Красовский снимет черную комедию о блокаде Ленинграда

Режиссер "Коллектора" Алексей Красовский планирует снять черную комедию "Праздник" о временах блокады Ленинграда.

Деньги на проект собирали на краудфандинговой платформе. Изначально авторы планировали собрать 1.5 млн рублей, однако общая сумма пожертвований в итоге достигла 127 тысяч рублей.

В центре сюжеты будет семья "на особом положении", которые решают хорошенько отпраздновать новый год в блокадном Ленинграде, однако их планам помешали непрошенные и голодные гости. По словам режиссера, это будет по большей части "светлая праздничная комедия".

В проекте примут участие актеры Павел Табаков, Алена Бабенко, Анфиса Черных, Ян Цапник, Тимофей Трибунцев и Ася Чистякова. Съемки планируют завершить этой зимой.