Вышел новый трейлер фильма «Гласса» — продолжения «Сплита» и «Неуязвимого»

Universal Pictures выложил на своем Youtube-канале второй трейлер триллера М.Найта Шьямалана «Стекло» («Glass»). Фильм является кроссовером двух других картин режиссера — «Неуязвимый» (2000) и «Сплит» (2016).

По сюжету три главных героя фильма — Мистер Стекло (Сэмюэль Л.Джексон), Кевин Уэнделл Крамб (Джеймс МакЭвой) и Дэвид Данн (Брюс Уиллис), попали в психиатрическую лечебницу. Их лечащего врача Элли Стейпл играет Сара Полсон. Герои объединяют свои силы, стобы сбежать из больницы, однако пробудившаяся в Крамбе сила его альтер эго — Зверя — может угрожать многим людям.

Первый трейлер фильма смотрите здесь. Картина «Стекло» выходит в российский прокат 17 января 2019 года. Этой осенью М.Найт Шьямалан приезжал в Москву на Comic Con, чтобы представить фильм.