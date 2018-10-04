От «Венома» до «Примадонны»: 20 фильмов октября
Драмеди Спайка Ли «Черный клановец», новые фильмы Романа Полански и Гаспара Ноэ, а также беззаботная комедия с Мэрил Стрип «Примадонна» – «Собака.ru» выбрала лучшие ленты, которые выходят в прокат в октябре.
«Веном» / Venom
Попытка компании Sony заигрывать с персонажами Marvel (у них есть права на нескольких) и создать свою киновселенную. В журналиста Эдди (Том Харди) вселяется существо-симбиот, которое наделяет его сверхспособностями и превращается в супергероя, правда, отрицательного.
С 4 октября
«Кислота»
В фильме Александра Горчилина наркотические трипы под техно сменяются суицидом, групповой секс — первым, добровольная сдача полиции — визитами на обряд крещения, а сепарация от родителей — непониманием, что ты можешь дать миру, кроме зарядки от айфона.
С 4 октября
«Звезда родилась» / A Star Is Born
Мюзикл Брэдли Купера с ним же и Леди Гагой в главных ролях. Некоторые сцены картины о восхождении юной суперзвезды снимались на концерте самой певицы. Также она настояла, чтобы все композиции в фильме были записаны вживую.
С 4 октября
«На районе»
Как режиссера Ольгу Зуеву волнуют опасные игры парней под тридцать Кисы (Данила Козловский) и Вовы (Илья Маланин). Бонус – в фильме есть девичий хор, поющий «Creep» Radiohead, а Данила зачитает рэп.
С 4 октября
«Черный клановец» / BlacKkKlansman
Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, драмеди Спайка Ли с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Адамом Драйвером. Чернокожий полицейский и его белый напарник-еврей пытаются внедриться в Ку-Клукс-Клан.
С 4 октября
«Человек на Луне» / First Man
Автор блистательного мюзикла «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости» Дэмьен Шазелл снял байопик астронавта Нила Армстронга с Райаном Гослингом в главной роли. Как и в предыдущих его работах – это история про то, как маниакально и неуклонно сквозь тернии восходят к звездам. Вернее, к Луне.
С 11 октября
«Мэнди» / Mandy
Экспериментальный хоррор в кровавых тонах с Николасом Кейджем. Дровосек Ред мстит главе религиозного культа и его приспешникам-байкерам, похитившим для ритуального сожжения его подругу Мэнди.
С 11 октября
«Основано на реальных событиях» / D'après une histoire vraie
Новый фильм Романа Полански с Евой Грин и Эмманюэль Сенье, в котором он возвращается от театральности к саспенсу. Уставшая от фанатов писательница Дельфин пытается преодолеть творческий кризис. В то же время в ее жизнь вдруг врывается таинственная незнакомка.
С 11 октября
«Без меня»
Второй фильм актера Кирилла Плетнева, вполне удачно дебютировавшего в режиссуре с историей поющей тюремной надзирательницы «Жги!». На этот раз у него получилась мелодрама в стиле «Дневника памяти». Две девушки (Полина Максимова и Любовь Аксенова) после гибели молодого человека (Риналь Мухаметов), которого они обе любили, начинают получать таинственные сообщения.
С 11 октября
«Экстаз» / Climax
Нравоучительный фильм Гаспара Ноэ с Софией Бутеллой и россиянкой Шарлин Темпл об одной вечеринке-хаосе, устроенной выпускниками танцевальной академии: «Суспирия» встречает наркотические трипы 1990-х.
С 11 октября
«Гофманиада»
Анимационный фильм о фантазийном и реальном бытовании сказочника Эрнста Гофмана. Куклы для него создавал Михаил Шемякин, а озвучил главного героя – актер Владимир Кошевой.
С 11 октября
«Примадонна» / Florence Foster Jenkins
Жизнеутверждающая комедия с Мэрил Стрип и Хью Грантом, основанная на реальной биографии Флоренс Фостер Дженкинс. Не имея слуха и голоса, она выступала на самых известных оперных сценах мира.
С 18 октября
«Дикая жизнь» / Wildlife
Режиссерский дебют актера Пола Дано с блистательными Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган. Развод родителей и крушение мифа о семейном счастье в этой камерной драме показано глазами сына-подростка.
С 18 октября
«Галвестон» / Galveston
Триллер по одноименному роману сценариста «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто. Экс-мафиози Рой Кэди (Бен Фостер), сбежав от босса, встречает юную проститутку (Эль Фаннинг).
С 18 октября
«Закат» / Napszállta
Драма от обладателя «Оскара» и Гран-при Каннского кинофестиваля за «Сына Саула» Ласло Немеша. Накануне Первой мировой Ирис Лейтер приезжает в Будапешт, чтобы устроиться модисткой в шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее покойным родителям.
С 18 октября
«Слоны могут играть в футбол»
Трехактный фильм-перевертыш от автора «Рассказов» и «Кино про Алексеева» Михаила Сегала. Менеджер средних лет Дмитрий (Владимир Мишуков) проживает практически идентичную историю с тремя разными юными девушками.
С 18 октября
«Русское Краткое. Выпуск 1»
В кинокомпании «Пионер» решили, что краткость – сестра таланта. Раньше доступные только на фестивалях, короткометражки Григория Константинопольского, Ксении Раппопорт и многих других теперь можно увидеть в кинотеатрах. Первый выпуск уже в октябре!
С 18 октября
«Лоро» / Loro
Гротескный байопик экс-премьера Берлускони Паоло Соррентино снял как вульгарно-ироничную эпитафию эпохи гедонизма нулевых: это красота, но вульгарная, а не великая. В роли Сильвио – Тони Сервилло.
С 25 октября
«Человек, который удивил всех»
Фильм семейного дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, представлявший Россию на минувшем Венецианском кинофестивале. Сибирский егерь Егор (Евгений Цыганов) — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек, чтобы обмануть смерть решает сменить пол.
С 25 октября
«Два билета домой»
Мелодраматическая картина Дмитрия Месхиева по сценарию Сергея Гармаша с ним же в одной из главных ролей. Девушка, считавшая себя круглой сиротой, узнает, что ее отец жив.
С 25 октября
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