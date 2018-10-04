18+

От «Венома» до «Примадонны»: 20 фильмов октября

Драмеди Спайка Ли «Черный клановец», новые фильмы Романа Полански и Гаспара Ноэ, а также беззаботная комедия с Мэрил Стрип «Примадонна» – «Собака.ru» выбрала лучшие ленты, которые выходят в прокат в октябре.

«Веном» / Venom

Смотреть трейлер

Попытка компании Sony заигрывать с персонажами Marvel (у них есть права на нескольких) и создать свою киновселенную. В журналиста Эдди (Том Харди) вселяется существо-симбиот, которое наделяет его сверхспособностями и превращается в супергероя, правда, отрицательного.

С 4 октября

«Кислота»

Смотреть трейлер

В фильме Александра Горчилина наркотические трипы под техно сменяются суицидом, групповой секс — первым, добровольная сдача полиции — визитами на обряд крещения, а сепарация от родителей — непониманием, что ты можешь дать миру, кроме зарядки от айфона.

С 4 октября

«Звезда родилась» / A Star Is Born

Смотреть трейлер

Мюзикл Брэдли Купера с ним же и Леди Гагой в главных ролях. Некоторые сцены картины о восхождении юной суперзвезды снимались на концерте самой певицы. Также она настояла, чтобы все композиции в фильме были записаны вживую.

С 4 октября

«На районе»

Смотреть трейлер

Как режиссера Ольгу Зуеву волнуют опасные игры парней под тридцать Кисы (Данила Козловский) и Вовы (Илья Маланин). Бонус – в фильме есть девичий хор, поющий «Creep» Radiohead, а Данила зачитает рэп.

С 4 октября

«Черный клановец» / BlacKkKlansman

Смотреть трейлер

Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, драмеди Спайка Ли с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Адамом Драйвером. Чернокожий полицейский и его белый напарник-еврей пытаются внедриться в Ку-Клукс-Клан.

С 4 октября

«Человек на Луне» / First Man

Смотреть трейлер

Автор блистательного мюзикла «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости» Дэмьен Шазелл снял байопик астронавта Нила Армстронга с Райаном Гослингом в главной роли. Как и в предыдущих его работах – это история про то, как маниакально и неуклонно сквозь тернии восходят к звездам. Вернее, к Луне.

С 11 октября

«Мэнди» / Mandy

Смотреть трейлер

Экспериментальный хоррор в кровавых тонах с Николасом Кейджем. Дровосек Ред мстит главе религиозного культа и его приспешникам-байкерам, похитившим для ритуального сожжения его подругу Мэнди.

С 11 октября

«Основано на реальных событиях» / D'après une histoire vraie

Смотреть трейлер

Новый фильм Романа Полански с Евой Грин и Эмманюэль Сенье, в котором он возвращается от театральности к саспенсу. Уставшая от фанатов писательница Дельфин пытается преодолеть творческий кризис. В то же время в ее жизнь вдруг врывается таинственная незнакомка.

С 11 октября

«Без меня»

Смотреть трейлер

Второй фильм актера Кирилла Плетнева, вполне удачно дебютировавшего в режиссуре с историей поющей тюремной надзирательницы «Жги!». На этот раз у него получилась мелодрама в стиле «Дневника памяти». Две девушки (Полина Максимова и Любовь Аксенова) после гибели молодого человека (Риналь Мухаметов), которого они обе любили, начинают получать таинственные сообщения.

С 11 октября

«Экстаз» / Climax

Смотреть трейлер

Нравоучительный фильм Гаспара Ноэ с Софией Бутеллой и россиянкой Шарлин Темпл об одной вечеринке-хаосе, устроенной выпускниками танцевальной академии: «Суспирия» встречает наркотические трипы 1990-х.

С 11 октября

«Гофманиада»

Смотреть трейлер

Анимационный фильм о фантазийном и реальном бытовании сказочника Эрнста Гофмана. Куклы для него создавал Михаил Шемякин, а озвучил главного героя – актер Владимир Кошевой.

С 11 октября

«Примадонна» / Florence Foster Jenkins

Смотреть трейлер

Жизнеутверждающая комедия с Мэрил Стрип и Хью Грантом, основанная на реальной биографии Флоренс Фостер Дженкинс. Не имея слуха и голоса, она выступала на самых известных оперных сценах мира.

С 18 октября

«Дикая жизнь» / Wildlife

Смотреть трейлер

Режиссерский дебют актера Пола Дано с блистательными Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган. Развод родителей и крушение мифа о семейном счастье в этой камерной драме показано глазами сына-подростка.

С 18 октября

«Галвестон» / Galveston

Смотреть трейлер

Триллер по одноименному роману сценариста «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто. Экс-мафиози Рой Кэди (Бен Фостер), сбежав от босса, встречает юную проститутку (Эль Фаннинг).

С 18 октября

«Закат» / Napszállta

Смотреть трейлер

Драма от обладателя «Оскара» и Гран-при Каннского кинофестиваля за «Сына Саула» Ласло Немеша. Накануне Первой мировой Ирис Лейтер приезжает в Будапешт, чтобы устроиться модисткой в шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее покойным родителям.

С 18 октября

«Слоны могут играть в футбол»

Смотреть трейлер

Трехактный фильм-перевертыш от автора «Рассказов» и «Кино про Алексеева» Михаила Сегала. Менеджер средних лет Дмитрий (Владимир Мишуков) проживает практически идентичную историю с тремя разными юными девушками.

С 18 октября

«Русское Краткое. Выпуск 1»

Смотреть трейлер

В кинокомпании «Пионер» решили, что краткость – сестра таланта. Раньше доступные только на фестивалях, короткометражки Григория Константинопольского, Ксении Раппопорт и многих других теперь можно увидеть в кинотеатрах. Первый выпуск уже в октябре!

С 18 октября

«Лоро» / Loro

Смотреть трейлер

Гротескный байопик экс-премьера Берлускони Паоло Соррентино снял как вульгарно-ироничную эпитафию эпохи гедонизма нулевых: это красота, но вульгарная, а не великая. В роли Сильвио – Тони Сервилло.

С 25 октября

«Человек, который удивил всех»

Смотреть трейлер

Фильм семейного дуэта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, представлявший Россию на минувшем Венецианском кинофестивале. Сибирский егерь Егор (Евгений Цыганов) — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек, чтобы обмануть смерть решает сменить пол.

С 25 октября

«Два билета домой»

Смотреть трейлер

Мелодраматическая картина Дмитрия Месхиева по сценарию Сергея Гармаша с ним же в одной из главных ролей. Девушка, считавшая себя круглой сиротой, узнает, что ее отец жив.

С 25 октября

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров