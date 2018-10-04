От «Венома» до «Примадонны»: 20 фильмов октября

«Основано на реальных событиях» / D'après une histoire vraie

Смотреть трейлер

Новый фильм Романа Полански с Евой Грин и Эмманюэль Сенье, в котором он возвращается от театральности к саспенсу. Уставшая от фанатов писательница Дельфин пытается преодолеть творческий кризис. В то же время в ее жизнь вдруг врывается таинственная незнакомка.

С 11 октября