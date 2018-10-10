Никита Кукушкин: «Серебренников набрал очень разных людей: если нас всех соединить, то получится Бог»

Кроме того, буду работать над адаптацией пьесы Ренаты Литвиновой «Северный ветер» (роль профессора Жгутика), а в ноябре снимусь у Алексея Чупова и Наташи Меркуловой в камерном сериале-триллере «Колл-центр».

Также я сыграл в полудокументальном фильме недавно погибшего в ЦАР Саши Расторгуева. Мы не успели доснять буквально один-два дня. Лента построена как следственный эксперимент и основана на репортаже «Медиазоны» о загадочном убийстве в городе Апшеронске на юге России — это почти кубанский «Твин Пикс».