Никита Кукушкин: «Серебренников набрал очень разных людей: если нас всех соединить, то получится Бог»
Выпускник мастерской Серебренникова в Школе-студии МХАТ органичен и в инди-драме «Класс коррекции», и в костюмном сериале «Хождение по мукам», и в блокбастере «Притяжение».
На свой курс, ставший основой обновленного «Гоголь-центра», Кирилл Семенович набрал очень разных людей: возьмите Риналя и меня — просто красавец и чудовище. Наверное, если нас всех соединить, то получится Бог.
Этим летом я понял одну страшную вещь: есть те, кто моложе и идут за тобой. Пока я вроде бы не сильно от них отличаюсь, но они уже наступают. Это как в рэпе: мой друг Жак-Энтони говорил, что старперы ничего не понимают и скоро придет новая школа. Так и случилось. Мне кажется, все свежее и нестандартное рано или поздно занимает лидирующие позиции. В актерстве пока это мы, но нам стоит меньше идти на компромиссы с собой. Александр Невзоров хорошо сказал, что есть искусство, проходящее сквозь время, а есть то, что умирает с поколением. Хотелось бы быть сопричастным к первому.
С кино у меня сейчас сложные взаимоотношения. За минувший год из-за занятости в театре (играю в «Братьях», «(М)ученике», «Мертвых душах», «Кому на Руси жить хорошо» и еще в одиннадцати спектаклях) я отказался от участия в шести проектах, в том числе от съемок у Люка Бессона. Но все-таки скоро должна выйти антиутопия «Икария» от автора «Дзифта» Явора Гырдева, где также играют Риналь и Саша.
Кроме того, буду работать над адаптацией пьесы Ренаты Литвиновой «Северный ветер» (роль профессора Жгутика), а в ноябре снимусь у Алексея Чупова и Наташи Меркуловой в камерном сериале-триллере «Колл-центр».
Также я сыграл в полудокументальном фильме недавно погибшего в ЦАР Саши Расторгуева. Мы не успели доснять буквально один-два дня. Лента построена как следственный эксперимент и основана на репортаже «Медиазоны» о загадочном убийстве в городе Апшеронске на юге России — это почти кубанский «Твин Пикс».
Фото: Саша Сахарная
Продюсер: Ксения Желудова
Стиль: Эльмира Тулебаева,
Ассистент стилиста: Ангелина Лорецян
Прически: Самин Алиматов
Выражаем благодарность театру «Гоголь-центр» за помощь в проведении съемки.
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