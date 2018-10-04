Появился первый кадр из нового сериала HBO об императрице Екатерине II

Телеканал HBO опубликовал первую фотографию со съемок мини-сериала «Екатерина Великая». На ней изображена британская актриса Хелен Миррен в образе российской императрицы Екатерины II.

Сюжет будет посвящен последним годам правления императрицы и ее отношениям с генерал-фельдмаршалом Григорием Потемкиным, которые «вместе выступили в роли архитекторов современной России». HBO уже приступил к съемкам нового шоу.

Режиссером проекта стал Филипп Мартин, известный по фильму «Хокинг» и сериалу «Корона» о королеве Елизавете, за роль которой, к слову, Миррен получила «Оскар». Помимо британской актрисы в сериале снимаются Джейсон Кларк в роли Потемкина, Джозеф Куинн в роли Павла I, Рори Киннер в роли министра Никиты Панина.