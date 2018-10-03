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Риналь Мухаметов: «Вся моя жизнь — мистическое чудо»

Актер с внешностью романтического героя невероятно востребован кинорежиссерами — впереди у Риналя десятки релизов, в том числе, по слухам, сиквел янг-эдалт-блокбастера «Притяжение» Федора Бондарчука. А ближайший – мелодрама «Без меня» ( с 11 октября в прокате!) с Любовью Аксеновой и Полиной Максимовой.

  • Водолазка Saint Laurent Paris, плащ Burberry, джинсы Sacai, «казаки» и палантин Alexander McQueen (все — ДЛТ)

Вся моя жизнь — мистическое чудо. Это счастье — встретить такого мастера, как Кирилл Семенович, который еще и познакомил с большим количеством замечательных людей. В нашем кругу актеров «Гоголь-центра» каждый отвечает за свое. И даже снимаясь в кино, мы заполняем разные жанры.

Александр Горчилин: «У меня нет комплекса Иисуса: "за поколение" ничего не могу сказать, и как надо жить — тоже»

Например, Саша Горчилин — про хлесткое подчеркивание сегодняшнего дня и правильный юношеский художественный панк. Себя я больше ассоциирую с цирковой деятельностью, мне нравится графичное и математическое существование на экране, как у Жана Дюжардена или Леонида Енгибарова. Это отчасти проявляется и в моей работе в театре — скажем, в «Море деревьев» Филиппа Авдеева и в «Хармс. Мыр» Максима Диденко.

Мне нравится графичное и математическое существование на экране, как у Жана Дюжардена или Леонида Енгибарова

В середине сентября вышел фильм Михаила Расходникова «Временные трудности» с моим участием. Это вольный байопик человека с ДЦП — бизнес-коуча Аркадия Цукера, роль которого досталась мне. Для меня эта картина — объятие по отношению к людям, для которых каждое движение — колоссальная работа и победа над собой.

 

В октябре выйдет второй фильм Кирилла Плетнева про по-хорошему болезненное ощущение любви — мелодрама «Без меня». Из-за нагрузки я хотел отказаться от роли, но Кирилл настоял, что она мне нужна. И действительно, в картине проявляется какая-то часть меня, хотя и не люблю играть себя в предлагаемых обстоятельствах.

Фото: Саша Сахарная

Продюсер: Ксения Желудова

Стиль: Эльмира Тулебаева,

Ассистент стилиста: Ангелина Лорецян

Прически: Самин Алиматов

Выражаем благодарность театру «Гоголь-центр» за помощь в проведении съемки.

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