Например, Саша Горчилин — про хлесткое подчеркивание сегодняшнего дня и правильный юношеский художественный панк. Себя я больше ассоциирую с цирковой деятельностью, мне нравится графичное и математическое существование на экране, как у Жана Дюжардена или Леонида Енгибарова. Это отчасти проявляется и в моей работе в театре — скажем, в «Море деревьев» Филиппа Авдеева и в «Хармс. Мыр» Максима Диденко.