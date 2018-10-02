Филипп Авдеев: «На главную роль в "Кислоте" я проходил честный кастинг, как и другие»

Хотя с Сашей Горчилиным мы знакомы с детства и у нас всегда был творческий тандем, но, когда он решил снимать дебютный полный метр, на главную роль я проходил честный кастинг, как и другие. Кстати, сам Саша тоже на нее пробовался, но решил не появляться в кадре.