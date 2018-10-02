Филипп Авдеев: «На главную роль в "Кислоте" я проходил честный кастинг, как и другие»
Гамлета «Гоголь-центра» мы запомнили после «Класса коррекции» Ивана И. Твердовского. В детстве Филипп играл в мюзикле «Норд-Ост» с Александром Горчилиным, вместе они поставили «Иоланту / opus» по мотивам оперы Чайковского и работали над самой ожидаемой премьерой осени – фильмом «Кислота».
Наше поколение актеров, наверное, чуть меньше размышляет о своем месте в профессии. Мы с самоиронией относимся ко всему, что делаем, и стебемся друг над другом. Фестивали, премьеры всегда проходят в угаре: вышло у тебя кино — и что дальше?
Конечно, здоровая рефлексия должна быть, но, если не смеяться над собой, растворяешься в эгоизме и самозацикленности. Для этого и есть друзья, которые в нужный момент скажут: «Тейк ит изи, бро!» И здорово, когда с ними появляются совместные проекты, как было с «Кислотой».
Хотя с Сашей Горчилиным мы знакомы с детства и у нас всегда был творческий тандем, но, когда он решил снимать дебютный полный метр, на главную роль я проходил честный кастинг, как и другие. Кстати, сам Саша тоже на нее пробовался, но решил не появляться в кадре.
Сейчас я работаю с автором «Хорошего мальчика» Оксаной Карас. Ее фильм «Выше неба» — тоже история про любовь и становление личности, но с другой стороны — более детской, открытой и наивной. Я играю там юного романтичного парня, летающего на параплане, в которого влюбляется главная героиня — девушка с пороком сердца (Таисия Вилкова). Еще один будущий проект — постапокалиптический сериал «Аванпост», который готовит автор «Гоголя» Егор Баранов для ТВ-3. Съемки должны начаться в ноябре.
Фото: Саша Сахарная, Софья Петина (снимки с премьеры картины в Петербурге)
Продюсер: Ксения Желудова
Стиль: Эльмира Тулебаева,
Ассистент стилиста: Ангелина Лорецян
Прически: Самин Алиматов
Выражаем благодарность театру «Гоголь-центр» за помощь в проведении съемки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.