«Кислоту» я делал два года назад, когда мне было двадцать четыре. С тех пор многое изменилось, в том числе и волнующие меня проблемы. Сейчас я не снимал бы кино о сытых и инфантильных столичных ребятах, за которых все уже построено родителями, а они рефлексируют о себе и не знают, как выпендриться — то ли из окна выброситься, то ли выпить соляную кислоту, то ли податься в религию.