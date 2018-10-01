Александр Горчилин: «У меня нет комплекса Иисуса: "за поколение" ничего не могу сказать, и как надо жить — тоже»
Главный экспериментатор «Гоголь-центра» участвует чуть ли не во всех его ключевых постановках — от «(М)ученика» до «Кому на Руси жить хорошо», сыграл в «Да и да» у Германики и «Лете» Серебренникова, а 4 октября выйдет в прокат его фильм «Кислота», премированный «Кинотавром» как «Лучший дебют».
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Пальто Saint Laurent, рубашка Marcelo Burlon, брюки Givenchy (все — ДЛТ), ботинки Prada (Prada)
«Кислоту» я делал два года назад, когда мне было двадцать четыре. С тех пор многое изменилось, в том числе и волнующие меня проблемы. Сейчас я не снимал бы кино о сытых и инфантильных столичных ребятах, за которых все уже построено родителями, а они рефлексируют о себе и не знают, как выпендриться — то ли из окна выброситься, то ли выпить соляную кислоту, то ли податься в религию.
Слоган из фильма «Все, что мы можем дать миру, — это зарядка от айфона» тоже мне больше не близок. Возможно, благодаря тому что я тогда это артикулировал, картина стала для меня мини-сеансом психоанализа. Сегодня «за поколение» ничего не могу сказать и как надо жить — тоже. У меня не тот вес. Наверное, у человека должен быть комплекс Иисуса, чтобы возникло желание раздавать рекомендации. И вообще моя бабушка всегда говорила: «Помолчи, за умного сойдешь». Верный совет.
В театре я сейчас работаю над ролью Альцеста, главного героя «Мизантропа». Новый перевод текста Мольера сделал специально для спектакля Дмитрий Быков, а поставил его латышский режиссер Элмар Сеньков, получивший на родине чуть ли не все театральные награды.
Фото: Саша Сахарная
Продюсер: Ксения Желудова
Стиль: Эльмира Тулебаева,
Ассистент стилиста: Ангелина Лорецян
Прически: Самин Алиматов
Выражаем благодарность театру «Гоголь-центр» за помощь в проведении съемки.
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