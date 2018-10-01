«Амедиатека» добавила в основную подписку сериалы ABC Studios — шоураннера «Клиники» и «Остаться в живых»

С 1 октября онлайн-кинотеатр Amediateka объединяет свою основную подписку, включающую сериалы HBO, Showtime, FX, Starz, BBC, Sony Pictures, с проектами самого популярного американского канала ABC Studios, где в свое время впервые показали сериалы «Клиника», «Анатомия страсти», «Шпионка», «Отчаянные домохозяйки» и «Остаться в живых».

Цена единой подписки останется прежней — 599 рублей в месяц. В случае, если пользователь уже купил базовую подписку и дополнительно сериалы ABC за 799 рублей, то во время следующего списания платеж автоматически уменьшится до 599 рублей.

В Amediateka большинство шоу ABC Studios сначала появляются на английском языке одновременно с премьерой в США. Позже выпуски сериалов выходят уже в русской озвучке. Уведомления о выходе шоу в переводе появляются на страницах сериалов в сервисе. Осенью на сервисе выйдет новый ситком Детки в порядке».