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Вышел первый трейлер фильма «Люди Икс:Темный Феникс»

Появился первый трейлер фильма «Люди Икс:Темный Феникс» о Джин Грей по прозвищу Феникс. Ее роль исполнила Софи Тернер, известная по участию в сериале «Игра престолов».

Сюжет разворачивается в 1990-е годы, когда мутанты перестали считаться угрозой человечества и превратились в национальных героев. Во время спасательной операции в космосе Джин почти погибла, но в нее вселилось космическое существо Темный Феникс, которое сделало героиню более агрессивной, неуправляемой, но в то же время чрезвычайно сильной. 

В новой части супергеройской франштзы также снялась актриса Джессика Честейн, которая сыграла главную злодейку Смит. Она, как и Мистик, умеет менять свой облик. 

Премьера фильма намечена на 14 февраля 2019 года.


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