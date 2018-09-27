Вышел первый трейлер фильма «Люди Икс:Темный Феникс»

Появился первый трейлер фильма «Люди Икс:Темный Феникс» о Джин Грей по прозвищу Феникс. Ее роль исполнила Софи Тернер, известная по участию в сериале «Игра престолов».

Сюжет разворачивается в 1990-е годы, когда мутанты перестали считаться угрозой человечества и превратились в национальных героев. Во время спасательной операции в космосе Джин почти погибла, но в нее вселилось космическое существо Темный Феникс, которое сделало героиню более агрессивной, неуправляемой, но в то же время чрезвычайно сильной.

В новой части супергеройской франштзы также снялась актриса Джессика Честейн, которая сыграла главную злодейку Смит. Она, как и Мистик, умеет менять свой облик.

Премьера фильма намечена на 14 февраля 2019 года.