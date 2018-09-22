Режиссер Томми Вайсо опубликовал в YouTube полную версию фильма «Комната»

Режиссер Томи Вайсо опубликовал на своем ютьюб-канале полную версию фильма «Команата», премьера которого состоялась в 2003 году. Фильм основан на одноимённой пьесе, написанной режиссером двумя годами ранее.

«Комнату» называют эталоном бездарного кино. Фильм рассказывает о любовном треугольнике между банкиром Джонни (Томми Вайсо), его невестой Лизой (Джульетта Даниэль) и его лучшим другом — Марком (Грег Сестеро). Большая часть фильма состоит из множества сюжетных линий, которые так и не были раскрыты. Картина стала культовой, благодаря своей странной манере повествования, техническим и сюжетным ляпам, а также эксцентричной игре Томми Вайсо.