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Хоакин Феникс впервые предстал перед публикой в образе Джокера

В сети появились первые кадры с Хоакином Фениксом в роли Джокера. Их опубликовала кинокомпания Warner Brothers в своем Twitter. В 30 секундном видео актер стоит перед камерой без грима, а короткие вспышки света проецируют на его лице маску клоуна. В конце ролика крупным планом показали гримированного Хоакина с безумной улыбкой Джокера.

Представленная версия известного кинозлодея отличается от тех, что появлялись в полнометражных экранизациях комиксов ранее. В отличие от Джокера, которого играли Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето, персонаж Феникса оказался больше похож на классического клоуна с красным носом и выделенными синей краской глазами.

 

 

Выход фильма об одном из главных злодеев DC Comics запланирован на 4 октября 2019 года. Однако новая картина не будет связана с киновселенной, а расскажет отдельную историю о превращении мелкого преступника в серийного маньяка.


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