Фанни Ардан: «Самая большая роскошь в моей жизни – делать только то, что нравится»

Про Марию Каллас

Мне кажется, Мария Каллас, помимо красивого голоса, обладала удивительной способностью моментально реагировать и давать каждому то, что ему нужнее всего. В ней было желание жить и преодолевать ежедневность. Думаю, что как человек она вдохновляет любого, кто предпринимает что-то и хочет стать первым в своем деле. При этом каждый день тогда надо рассматривать как репетицию, надеяться и стремиться к тому, что завтра получится лучше.

Про картину «Мария до Каллас»

В документальном фильме мы впервые слышим историю Марии Каллас, которую она рассказывает сама. Это не точка зрения какого-то журналиста или критика. Так мы подбираемся к честности, интимной правде. Например, из писем Каллас мы видим другую сторону скандала с оперными театрами, не ту, освещенную журналами и газетами, к которой мы привыкли. Понимаем, что с ее стороны это не какой-то каприз. Она прекращает работу, потому что стремится к настоящей правде, художественной высоте.