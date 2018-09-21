Фанни Ардан: «Самая большая роскошь в моей жизни – делать только то, что нравится»
Французская актриса и режиссер Фанни Ардан представила на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге докудраму Тома Вольфа «Мария до Каллас», в котором озвучила оперную диву. Она рассказала, почему великая певица так важна для нее, а снять картину о самой Фанни будет довольно сложно.
Про Марию Каллас
Мне кажется, Мария Каллас, помимо красивого голоса, обладала удивительной способностью моментально реагировать и давать каждому то, что ему нужнее всего. В ней было желание жить и преодолевать ежедневность. Думаю, что как человек она вдохновляет любого, кто предпринимает что-то и хочет стать первым в своем деле. При этом каждый день тогда надо рассматривать как репетицию, надеяться и стремиться к тому, что завтра получится лучше.
Про картину «Мария до Каллас»
В документальном фильме мы впервые слышим историю Марии Каллас, которую она рассказывает сама. Это не точка зрения какого-то журналиста или критика. Так мы подбираемся к честности, интимной правде. Например, из писем Каллас мы видим другую сторону скандала с оперными театрами, не ту, освещенную журналами и газетами, к которой мы привыкли. Понимаем, что с ее стороны это не какой-то каприз. Она прекращает работу, потому что стремится к настоящей правде, художественной высоте.
Фильм о Фанни Ардан
Если кто-то захочет снять картину обо мне, я рекомендую со своей стороны не бояться полного хаоса. Я жила без какой-либо стратегии. Поэтому в моей биографии вы не найдете какой-либо линии. Жизнь шла, а я за ней, как в джунглях. Я всегда знаю, когда от чего-то отказываюсь, почему это делаю, но вот когда соглашаюсь – не знаю, как так выходит. Что касается автобиографий, я их не люблю. Нужны ли они вообще? Наверное, только если по прошествии ста лет вас кто-то еще будет помнить, было бы неплохо, если бы существовала автобиография.
Критика и комплименты
Комплименты мне делают только в больших зарубежных городах. Во Франции никогда. Приезжать в Петербург – будто оказываться в прекрасной ванне с горячей водой. Но я умею слушать и критику. Я как спортсмен. В свое время мне пришлось столько ее услышать, что я знаю, как это делается. Во Франции тема феминизма очень сложная. Все обладают свободой делать комплименты, но если это становится риском, то кажется еще ценнее.
Про Депардье
Я снимала Жерара Депардье в своем фильме «Диван Сталина» в заглавной роли. Он очень противоречив, и это сближает его с русской душой. В нем есть сочетание хрупкого и агрессивного, мужского и женского – он глубокий и меланхоличный человек. Ни в коем случае нельзя сводить его к пьющему огромное количество водки комическому персонажу.
Про планы
Скоро я собираюсь участвовать в съемках фильма – сейчас идут пробы, примерки. И есть проект, который очень интересен – мне предложили поставить оперу в Греции. Я могла выбрать любую. Поскольку я очень люблю Россию, решила взять «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича. Сейчас слушаю ее, пытаюсь понять русский язык. Артисты и певцы, кстати, будут русскими.
Пламя адреналина
Самая большая роскошь, которая была у меня в жизни – делать только то, что мне нравится. Я всегда играла только то, что любила. Даже если предложения сулили большой заработок, я отказывалась, если роль была не по душе. Я не знаю, почему ко мне обратилась греческая опера, но это новое приключение. Жизнь огромна, нужно пробовать новое. Наверное, больше всего в работе актрисы мне нравится адреналин. Адреналин – когда медленно поднимается занавес в театре. Адреналин – сыграть сложную сцену в кино. Адреналин – чувствовать, что хорошо провел спектакль. Это целое пламя адреналина, и оно не должно гаснуть.
Текст: Ксения Мишина
Фото: Ксения Мишина, Denis Makarenko / Shutterstock.com
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