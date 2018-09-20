Новый фильм о Бонде снимет режиссер «Настоящего детектива»

Режиссером юбилейной, 25-й части бондианы станет Кэри Фукунага, известный по сериалу «Настоящий детектив». Об этом в официальном твиттер-аккаунте фильма сообщили продюсеры ленты Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон.

«Мы счастливы работать с Кэри Фукунагой. Многогранность и инновационность таланта сделали его идеальным кандидатом для новых приключений Джеймса Бонда», — написали продюсеры.

Ранее утверждалось, что новучю часть франшизы снимет британец Дэнни Бойл («На игле», «Миллионер из трущоб»), однако позже он покинул проект из-за «художественных разногласий». Производство картины было приостановлено на неопределенный срок.

Роль спецагента МИ-6 как и в предыдущих частях исполнит британский актер Дэниел Крэйг, несмотря на то, что после премьеры «007: Спектр» Крейг заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде. После этого в прессе гадали, кто же займет его место. Главными претендентами на роль культового шпиона были Том Хиддлстон и Идрис Эльба. По словам источников, Барбара Брокколи сочла Тома Хиддлстона «слишком самодовольным и недостаточно брутальным».

Помимо Крейга к работе над фильмом может вернуться и певица Адель — продюсеры договориться с ней о создании саундтрека к фильму. Песня Адель к ленте «007: Координаты "Скайфолл"» выиграла премии «Грэмми» и «Золотой глобус».