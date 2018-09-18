В Петербурге третий раз за день эвакуировали общественное здание

На углу 9-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова эвакуирован вечером 18 сентября эвакуировали бизнес-центр. В здании располагаются больше 50 организаций, пишет «Фонтанка».

Об эвакуации из-за анонимного звонка о бомбе в соцсетях сообщают очевидцы. Кинологам и взрывотехникам предстоит проверить шесть этажей бизнес-центра.

18 сентября в Петербурге были эвакуированы Федеральный дом напротив Смольного и университет технологий управления и экономики на Лермонтовском проспекте, 44, куда также поступило сообщение о заминировании. Студентов и преподавателей вывели из здания, а на место прибыли полиция, МЧС и взрывотехники.