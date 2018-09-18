Вышел первый трейлер фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон

В сеть выложили первый трейлер супергеройского фильма «Капитан Марвел», главные роли в котором исполнили обладательница «Оскара» Бри Ларсон, Джуд Лоу, Сэмюэль Л.Джексон и Бен Менделсон.

Сюжет блокбастера разворачивается в 1990-х годах. Главная героиня Кэрол Денверс — пилот ВВС США, над которой проводят жестокий эксперимент, смешивая ее ДНК с генами пришельцев из расы кри. В результате Кэрол получает суперспособности.

Помимо сольного фильма, героиня Бри Ларсон появится в четвертой части «Мстителей» — по мнению фанатов, именно ее суперсила поможет команде героев одолеть Таноса.

Премьера картины назначена на 7 марта 2019 года.