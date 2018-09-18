Минкульт не будет ограничивать прокат зарубежного кино

Министерство культуры РФ не будет ограничивать прокат зарубежного кино в российских кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой главы ведомства Владимира Мединского.

По словам министра, речь идет об антимонопольных нормах. «Мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом. Чтобы у зрителя был выбор», — пояснил чиновник.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Минкультуры собирается ограничить прокат зарубежного кино до 35 % от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня. По информации ряда источников, если кинотеатры нарушат это правило, то первый штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, повторное нарушение обойдется уже в полмиллиона рублей.

Ведомство обсуждает введение ограничений для проката зарубежного кино уже несколько лет. Эти меры необходимы для поддержки отечественного кинематографа.