Дмитрий Нагиев обсудил пенсионную реформу и новый сезон «Голоса» на интервью у Дудя
Шоумен Дмитрий Нагиев стал новый гостем Youtube-шоу «вДудь». Вместе с ведущим Юрием Дудем он обсудил новый сезон шоу «Голос», пенсионную реформу и многое другое.
Напомним, одной из последних киноработ Нагиева стала главная роль в картине «Непрощенный» режиссера Сарика Андреасяна, основанная на реальных событиях.
Шоумен сыграл осетинского архитектора Виталия Калоева, потерявшего жену и двоих детей в авиакатастрофе. Калоев решил отомстить диспетчеру, которого считал виновником происшествия.
Нагиев признавался, что работа над фильмом была для него сложной: «Мы закончили страшные съёмки, о страшном времени. Когда-нибудь я расскажу, что мы пережили во время съёмок. Но не сейчас. Сейчас пустой внутри»
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