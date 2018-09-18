Дмитрий Нагиев обсудил пенсионную реформу и новый сезон «Голоса» на интервью у Дудя

Напомним, одной из последних киноработ Нагиева стала главная роль в картине «Непрощенный» режиссера Сарика Андреасяна, основанная на реальных событиях.

Шоумен сыграл осетинского архитектора Виталия Калоева, потерявшего жену и двоих детей в авиакатастрофе. Калоев решил отомстить диспетчеру, которого считал виновником происшествия.

Нагиев признавался, что работа над фильмом была для него сложной: «Мы закончили страшные съёмки, о страшном времени. Когда-нибудь я расскажу, что мы пережили во время съёмок. Но не сейчас. Сейчас пустой внутри»