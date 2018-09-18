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Стали известны победители премии «Эмми»-2018

В лос-анджелесском Театре Майкрософт завершилась 70-я церемония «Эмми», которую называют телевизионным эквивалентом «Оскара». Ее вручают звездам прайм-тайма, а также самым выдающимся сериалам года. В этом году в списке номинантов были такие сериалы, как «Рассказ служанки», «Мир Дикого запада», «Игра престолов», «Корона», а также актеры Антонио Бандерас. Клэр Фой, Сара Полсон и многие другие.

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Лучший драматический сериал:

«Игра престолов»

Лучший комедийный сериал:

«Удивительная миссис Мейзел»

Лучший мини-сериал:

«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»

Лучший актер драматического сериала: 

Мэттью Риз («Американцы»)

Лучшая актриса драматического сериала:

Клэр Фой («Корона»)

Лучший актер комедийного сериала:

Билл Хейдер («Барри»)

Лучшая актриса комедийного сериала:

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучший актер мини-сериала:

Даррен Крисс («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)

Лучшая актриса мини-сериала:

Реджина Кинг («Семь секунд»)

Лучший телефильм: 

"Черное зеркало"

Лучший актер второго плана в драматическом сериале:

Питер Динклейдж ("Игра престолов)"

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале:

Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мэйзел")

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале:

Тэнди Ньютон ("Мир дикого Запада")

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Генри Уинклер ("Барри")


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