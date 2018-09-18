Стали известны победители премии «Эмми»-2018
В лос-анджелесском Театре Майкрософт завершилась 70-я церемония «Эмми», которую называют телевизионным эквивалентом «Оскара». Ее вручают звездам прайм-тайма, а также самым выдающимся сериалам года. В этом году в списке номинантов были такие сериалы, как «Рассказ служанки», «Мир Дикого запада», «Игра престолов», «Корона», а также актеры Антонио Бандерас. Клэр Фой, Сара Полсон и многие другие.
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Лучший драматический сериал:
«Игра престолов»
Лучший комедийный сериал:
«Удивительная миссис Мейзел»
Лучший мини-сериал:
«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»
Лучший актер драматического сериала:
Мэттью Риз («Американцы»)
Лучшая актриса драматического сериала:
Клэр Фой («Корона»)
Лучший актер комедийного сериала:
Билл Хейдер («Барри»)
Лучшая актриса комедийного сериала:
Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
Лучший актер мини-сериала:
Даррен Крисс («Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений»)
Лучшая актриса мини-сериала:
Реджина Кинг («Семь секунд»)
Лучший телефильм:
"Черное зеркало"
Лучший актер второго плана в драматическом сериале:
Питер Динклейдж ("Игра престолов)"
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале:
Алекс Борштейн ("Удивительная миссис Мэйзел")
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале:
Тэнди Ньютон ("Мир дикого Запада")
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
Генри Уинклер ("Барри")
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