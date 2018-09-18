Стали известны победители премии «Эмми»-2018

В лос-анджелесском Театре Майкрософт завершилась 70-я церемония «Эмми», которую называют телевизионным эквивалентом «Оскара». Ее вручают звездам прайм-тайма, а также самым выдающимся сериалам года. В этом году в списке номинантов были такие сериалы, как «Рассказ служанки», «Мир Дикого запада», «Игра престолов», «Корона», а также актеры Антонио Бандерас. Клэр Фой, Сара Полсон и многие другие.

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