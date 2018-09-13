«Синетрактс»

Режиссер: альманах с участием Годара, Рене, Маркера и других

Программа: «Сопротивление. 1968-2018»

Когда: 16, 17, 18, 19, 20, 21 сентября

В этом году исполнилось полвека парижской студенческой революции мая 1968 года. Мнения насчет ее последствий существуют разные: одни считают, что молодежный бунт существенно изменил характер западного капитализма с сторону его гуманизации, другие называют «красный май» началом конца радикальной левой политики. В специальной программе на «Послании к человеку» будут показаны фильмы, относящиеся не только к парижским событиям: в 1968-м лихорадило весь мир. На фестивале покажут картины Харуна Фароки, Филиппа Гарреля и Желимира Жилника, но настоящий шедевр, уникальный для истории кино, – коллективный альманах кинолистовок, созданный с пылу с жару в качестве «акции прямого действия». 2-3-минутные немые работы Жан-Люка Годара, Криса Маркера, Алена Рене, Жака Луазле как ничто другое передают эстетику и смысл революционного мая.